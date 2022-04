Prosegue la campagna di Hype tesa a consegnare un’offerta sempre più completa e performante alla sua clientela e ad attrarre nuovi utenti. L’ultimo prodotto proposto dalla banca nata nel 2015 e attualmente controllata pariteticamente da Illimity e Fabrick, è B2B Hype Business, il quale va quindi a integrare quelli già in vigore.

Si tratta di un conto che è stato concepito nell’ottica di affiancare tutte le ditte individuali e i liberi professionisti in possesso di una partita IVA, in maniera da consentire loro di muoversi più agilmente in un momento economico estremamente complicato. Andiamo quindi a osservare più da vicino l’ultima proposta di Hype in maniera tale da riuscirne a capire meglio i contorni e, soprattutto, i vantaggi che si prospettano per la sua utenza.

Vantaggi e costi di Hype Business

Il primo aspetto da analizzare per comprendere meglio la portata di Hype Business è naturalmente rappresentato dagli effettivi vantaggi che il nuovo prodotto è in grado di assicurare ai suoi possessori. Tra di essi occorre ricordare in particolare:

la presenza di una Carta di debito Mastercard

l’assenza di costi collegati ai bonifici ordinari, che sono processati istantaneamente;

il servizio di assistenza 7/7, anche tramite WhatsApp;

i costi di attivazione pari a zero.

Per quanto riguarda il payout sarà di 40 euro CPA e sarà accordato una volta che l’utente, una volta esaurito l’intero funnel, provvederà ad effettuare il primo accesso in app. Per tutti gli eventuali dubbi è peraltro possibile avere ragguagli dall’azienda. Per farlo si può ricorrere all’indirizzo di posta elettronica service.it@financeads.com, oppure contattare direttamente il proprio account Manager.

Qui per attivare il conto Hype Business

Il bonus di benvenuto per i prodotti Hype è nuovamente valido

Altra novità relativa ad Hype è poi quella relativa alla riattivazione del bonus di benvenuto valido per tutti i prodotti proposti dall’azienda. Grazie al codice promo SUPER tutti i nuovi clienti della banca potranno ricevere all’atto dell’iscrizione:

5 euro per l’apertura di HYPE

per l’apertura di HYPE 20 euro ove decidano di optare per Next

ove decidano di optare per Next 25 euro in caso di apertura di Premium.

La promozione può essere ricevuta entro sette giorni al massimo dalla prima ricarica pari ad almeno un euro. Gli utenti che si registrano o decidono di fare l’upgrade a Next o Premium saranno premiati dal ricevimento di un codice AMAZONPRIME. Il bonus in questione resterà valido sino al prossimo 31 luglio, qui per approfittarne.

Leggi anche: Ecco come ottenere un anno di Amazon Prime gratis con Hype