HYPE, una tra le carte-conto più popolari sul mercato, offre la possibilità ai nuovi clienti di ottenere un anno gratuito di Amazon Prime scegliendo HYPE Next o HYPE Premium.

L’iniziativa, disponibile al link in calce alla news, è disponibile per tutti gli utenti che si registrano sul sito o che effettuano un upgrade del proprio piano a HYPE Next o HYPE Premium. L’iniziativa annunciata dalla compagnia sarà valida fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2021, e sarà disponibile anche tramite l’applicazione mobile per Android e iOS.

È molto semplice vincere il premio messo in palio da HYPE: all’interno del campo “Codice Promozionale” relativo al form di richiesta di apertura di HYPE Next o HYPE Premium, bisognerà inserire il codice promozionale “AMAZONPRIME“. Inoltre, è necessario rispettare i seguenti requisiti per sfruttare la promozione di HYPE:

avere completato la sottoscrizione del contratto HYPE Next o HYPE Premium entro il 31 dicembre 2021;

avere effettuato il primo accesso all’applicazione mobile HYPE e la relativa creazione dei codici di autenticazione e di login;

avere pagato almeno un canone intero di HYPE Premium (pari a 9,90 euro) o almeno tre canoni interi di HYPE Next entro il 30 aprile del 2022.

