Anche se il meteo non è dei migliori, è ormai da qualche giorno iniziata la primavera e il nuovo volantino Euronics “Sconti di Primavera” vuole celebrare l’inizio della stagione, proponendo tantissime offerte sulla tecnologia.

Il nuovo volantino, valido dal 31 marzo al 13 aprile 2022, sconta tantissimi prodotti tra cui smart TV per ogni esigenza, tanti notebook e tablet, vari prodotti per la casa e tanti altri prodotti. Tutte le offerte degli “Sconti di Primavera” sono valide sia online che nei negozi aderenti alla promozione.

Volantino Euronics Sconti di Primavera: le migliori offerte

Tra tutti i prodotti in offerta nel nuovo volantino Euronics, vi riportiamo una selezione di quelli che riteniamo più interessanti. Le offerte, divise per categoria, sono elencate in ordine discendente di prezzo.

Sconti di Primavera – Offerte sulle TV

Tra le TV in offerta, vi segnaliamo l’ottima OLED A16 di LG, proposta sia in versione da 48″ che da 55″.

Sconti di Primavera – Offerte Informatica

Tra le offerte nel settore informatica, vi segnaliamo alcuni computer (notebook e all-in-one) e un paio di tablet di Lenovo; inoltre, vi segnaliamo anche un paio di monitor e un chromebook

Sconti di Primavera – Altre offerte

Tra le altre offerte, vi segnaliamo un paio di soluzioni per la pulizia della casa, un ottimo router con Wi-Fi 6 e un monopattino elettrico di Xiaomi.

Come dicevamo in apertura, tutte le offerte sono valide fino al 13 aprile 2022, salvo esaurimento scorte. Euronics propone anche l’acquisto dei prodotti a tasso zero in 10 o 20 rate mensili. Per i dettagli, le informazioni e tutte le altre offerte presenti nel volantino Euronics “Sconti di Primavera”, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’offerta, raggiungibile tramite il link riportato qui sotto.

Tutte le offerte del volantino Euronics “Sconti di Primavera”

