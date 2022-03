A distanza di un mese, Amazon torna a scontare i prodotti Warehouse con la nuova campagna promozionale “Sconti di primavera”. Ma stavolta lo sconto è doppio rispetto a quell’occasione, che significa poter beneficiare del 20% in meno su diversi prodotti selezionati e compresi nella sezione Amazon Warehouse. Ecco tutti i dettagli per approfittare della promozione.

I prodotti Amazon Warehouse scontati del 20%: come approfittarne

Parte l’1 aprile 2022 la campagna promozionale di Amazon “Sconti di primavera”, che mette a disposizione degli utenti un ampio parco di prodotti Amazon Warehouse scontati del 20%.

Per chi non lo sapesse, fanno parte del cassetto in questione i prodotti usati e come nuovi, resi ma controllati da parte dello staff di Amazon e rimessi in vendita. A seconda delle condizioni è possibile trovare quattro diverse etichette che rappresentano lo stato degli stessi: come nuovo, ottime condizioni, buone condizioni e condizioni accettabili (qui trovi tutti i dettagli del servizio Amazon Warehouse).

Da sottolineare che tutti, indifferentemente dalle condizioni, conservano i benefici Amazon per quel che riguarda le spedizioni, il diritto di reso e l’assistenza clienti.

Ciò detto, non resta che sottolineare la scadenza della promozione “Sconti di primavera” di Amazon Warehouse, disponibile fino alle 23:59 del 13 aprile 2022 e dove trovare i prodotti interessati, qui sotto. Se state leggendo questo articolo prima della mezzanotte, il nostro consiglio è quello di iniziare a mettere a carrello i prodotti preferiti così da essere i più veloci ad acquistarli una volta iniziata la promozione allo scoccare dell’ora:

Il link in cui trovare tutti i prodotti Amazon Warehouse scontati del 20%

Ecco alcuni esempi di offerte interessanti:

Vi ricordiamo infine che la stessa promozione è disponibile anche in altre nazioni europee ed è possibile approfittarne anche dall’italia senza problemi, lo spieghiamo nel nostro approfondimento su come acquistare da Amazon Spagna, Germania, etc..

