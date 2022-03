Il mese di marzo 2022 prende il via con una nuova offerta dedicata ai prodotti Amazon Warehouse. Fino al prossimo 15 marzo 2022, infatti, tornano gli Amazon Warehouse Deals con tante offerte sui prodotti usati e resi dai clienti Amazon. La nuova campagna di sconti consente di accedere ad un extra sconto del 10% sul prezzo già scontato dei prodotti Amazon Warehouse, andando ad incrementare ulteriormente la convenienza nell’acquisto di questi prodotti. Come sempre, spulciando tra le offerte presenti è sempre possibile trovare degli ottimi affari anche se è necessario agire rapidamente in quanto le unità disponibili per ogni singolo prodotto sono, generalmente, ridotte.

È nuovamente tempo di Amazon Warehouse Deals. Prende il via oggi la nuova campagna promozione che, fino al 15 marzo prossimo, garantirà uno sconto extra del 10% sui prodotti usati disponibili su Amazon. Come da tradizione, le offerte sull’usato garantito di Amazon si estendono a svariate categorie di prodotto, permettendo a tutti gli utenti di poter effettuare acquisti con condizioni particolarmente vantaggiose.

Da notare che lo sconto del 10% viene applicato al prezzo visualizzato sullo store direttamente nel carrello. Di conseguenza, accedendo alla pagina ufficiale della promozione, che trovate linkata qui di sotto, oppure a una delle pagine dei prodotti in offerta, il prezzo visualizzato è da scontare del 10%. I prodotti in promozione possono essere acquistati, previa disponibilità, senza limitazioni. Con il proprio account è possibile acquistare anche più prodotti e anche con acquisti separati.

Tra i prodotti più ricercati nel Warehouse di Amazon troviamo i notebook. Anche questa volta, infatti, le offerte non mancano di certo. Tra i prodotti più interessanti in sconto troviamo il Surface Pro 7 che parte da 540 euro ed il Samsung Galaxy Book Pro 360 con Intel Core i7 che viene proposto a 1.180 euro. Per chi è in cerca di un notebook da gaming non mancano le opzioni tra cui scegliere come l’ottimo MSI GF65 Thin con RTX 3060 proposto a 1.290 euro.

Come sempre, le offerte per il Warehouse di Amazon riservano tante occasioni per chi è in cerca di un nuovo monitor. Anche in questo caso i prodotti da acquistare a prezzo ridotto non mancano di certo. Ad esempio, c’è un ottimo ASUS TUF Gaming VG27WQ che viene proposto a 258 euro oppure un HP 27f 4K da 27 pollici ad appena 200 euro. L’elenco è davvero immenso con decine di opzioni tra cui scegliere.

L’elenco di offerte Amazon Warehouse Deals con l’Extra Sconto del 10% continua. In offerta, infatti, ci sono tanti videogiochi e periferiche che possono essere acquistati a prezzo scontato. Non mancano, inoltre, le offerte dedicate agli elettrodomestici con occasioni di vario tipo per sfruttare lo sconto aggiuntivo previsto sui prodotti usati. Naturalmente, ci sono anche tante offerte su smartphone e accessori che sono sempre tra le più richieste durante questo tipo di iniziative.

Per scoprire tutte le offerte con l’Extra Sconto del 10% sui prodotti usati disponibili su Amazon è possibile sfruttare il link qui di sotto. Come sottolineato in precedenza, la promozione termina il prossimo 15 marzo ma le scorte sono limitate. È consigliabile, quindi, affrettarsi e scegliere rapidamente i prodotti da acquistare a prezzo scontato tra i Deals dell’Amazon Warehouse.

