Dyson, un marchio piuttosto noto nel settore dei prodotti per la pulizia, ha presentato poche ore fa un paio di cuffie molto particolari che promettono di purificare l’aria. Si chiamano Dyson Zone e sono progettate appositamente per questo, per combattere l’inquinamento acustico ma soprattutto urbano. Incuriositi? Scopriamo di che si tratta.

Nei dettagli di Dyson Zone, le cuffie che purificano l’aria

Storcere il naso è legittimo, considerata la particolarità di un prodotto del genere. Ma questo primo passo del produttore nel campo dei dispositivi indossabili è interessante e importante, Dyson ha comunicato che è il frutto di 6 anni di ricerche e di oltre 500 prototipi realizzati, per dire.

In sostanza le cuffie Dyson Zone sono delle over-ear dotate di un sistema di cancellazione del rumore che riproducono anche la musica ma spiccano per via del sistema di filtrazione di cui fanno vanto.

Per questo ci sono due filtri, uno elettrostatico e l’altro in carboni attivi che, lavorando insieme sono in grado di catturare il 99% di particelle fino a 0,1 micron e i gas urbani, secondo quanto comunicato dal produttore. Le Dyson Zone sono composte inoltre da due motori che alimentano il tutto, da una visiera per il viso che non entra a contatto con la pelle, progettata per l’utilizzo all’esterno e, ultimo ma non per importanza, da un sistema audio all’avanguardia che assicura qualità e immersività.

Il design è piuttosto strambo, è palese. Dyson tiene a evidenziare che l’ispirazione, lo spunto, arriva dalle selle per cavalli, per un prodotto che di certo non passa inosservato e non fa passare inosservati nemmeno coloro che li indossano.

L’inquinamento dell’aria è un problema globale – ci colpisce ovunque andiamo. Nelle nostre case, a scuola, a lavoro e mentre viaggiamo, a piedi, in bicicletta o con i trasporti pubblici o privati. Dyson Zone purifica l’aria che respiri mentre sei in movimento. A differenza delle mascherine, eroga un flusso di aria purificata senza alcun contatto con il viso, utilizzando filtri ad alte prestazioni e due condotti d’aria miniaturizzati. Dopo sei anni di sviluppo, siamo entusiasti di garantire aria purificata e audio di alta qualità, ovunque tu sia, ha commentato Jake Dyson, Chief Engineer dell’azienda.

Le cuffie Dyson Zone saranno disponibili sul sito web del produttore e presso i Dyson Demo Store a partire dal prossimo autunno a seconda dei mercati. Al momento l’azienda non ha condiviso ulteriori dettagli relativi al prezzo e alla disponibilità in Italia, ma nell’attesa potete intanto farvi un’idea migliore dando un’occhiata alla pagina prodotto online.

