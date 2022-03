I bei vecchi tempi quando si potevano assemblare PC economici a bassissimo costo sono andati, la spesa media si è alzata. Parallelamente si sono anche alzate le prestazioni del PC, sia sotto il profilo CPU che GPU e puntando alle componenti giuste è possibile farsi un PC gaming economico che non rinuncia a qualche utilizzo extra come montaggio video, lavori di grafica e progettazione. Ecco le componenti da puntare per assemblare un PC Gaming economico future proof.

Scheda Madre – Gigabyte B660 Gaming X DDR4

Una motherboard ATX di Gigabyte per i nuovi processore Intel Core di dodicesima generazione (socket LGA 1700, chipset scheda madre B660) è l’ideale. Il design di questa B660 Gaming X è molto bello, una motherboard pulita e senza RGB, la costruzione è di livello con connettori solidi e tanti piccoli dettagli che faranno la gioia degli amanti delle build come I/O shield saldato e piccole viti per il dissipatore M.2 che non scappano via.

Per tutto il resto siamo al vertice anche in fascia media con PCIe Gen4, RAM DDR4 con OC ad alte frequenze e la richiesta Ethernet LAN prioritaria per il gaming. Non mancano tanti slot M.2 utilissimi per le espansioni ed anche una feature di fascia più alta come la presenza del connettore per la USB-C 3.2 Gen2 sulla parte frontale per velocità di trasferimento dati elevatissime.

Processore – Intel Core i5 12400

Il Core i5 12400 è un 6 Core 12 Thread con frequenza base di 2,5 GHz e max boost a 4,4 GHz con Intel Turbo Boost. La smart cache è da 18 MB e due tecnologie presenti degne di una menzione sono il supporto al DL Boost di Intel e al Neural Accelerator 3.0. Per chiudere il cerchio, il TDP è settato a 65 W ma se utilizzato con un dissipatore di terze parti, è il caso di sbloccare i power limit e sfruttare tutta la potenza di questo processore (+117 W). In questa build, per risparmiare utilizzeremo il nuovo dissipatore stock Intel, decisamente più bello esteticamente. Se hai già una scheda video punta alla versione 12400F per risparmiare.

SSD e RAM

Per la RAM, abbiamo puntato su due moduli da 8 GB DDR4 per utilizzare 16 GB in dual channel (sempre prese in offerta grazie al nostro canale Telegram). Non c’è bisogno di prendere le RAM più veloci in circolazione ma quelle che hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Al momento non ha senso valutare le RAM DDR5 per una build economica, solo quelle costano quanto mezza build e non offrono ancora differenze prestazionali tangibili.

Sempre dal canale Telegram, abbiamo preso in offerta l’SSD di questa build a 60 euro, è un modulo M.2 NVMe di Crucial da 500 GB ed al giorno d’oggi conviene assolutamente prendere un NVMe, sia per il prezzo e sia per le prestazioni che riesce a dare e per quelle che darà grazie a Direct Storage su Windows 11.

Scheda video – Gigabyte RTX 3050 Eagle OC

La Gigabyte RTX 3050 Eagle OC è una delle RTX 3050 più economiche in circolazione ed è anche una delle personalizzazioni più adeguate per una serie 50. La serie 50 è da sempre la scheda video entry level per chi vuole giocare risparmiando ma quest’anno, alla maggior potenza in più, viene aggiunto anche il supporto al Ray Tracing e al DLSS. Il DLSS in particolare sarà utilissimo per la longevità della scheda.

La Gigabyte RTX 3050 Eagle OC ha il sistema di dissipazione Windforce 2x con due ventole, heat pipe e un bel radiatore con anche un design pass through. Non ci sono RGB ma c’è un bel software di controllo da parte di Gigabyte, c’è un piccolo boost rispetto ad una founders con 1792 MHz. Per il resto sempre 2560 Cuda core, 8 GB GDRR6 dedicati, 130 W di consumo e alimentazione con il classico 8 pin.

Alimentatore e Case

Il MetallicGear è un case standard ATX ma di piccole dimensioni. Si tratta di una soluzione con un discreto occhio di riguardo per il flusso d’aria anche se viste le dimensioni non troppo accentuate, non è possibile installare dissipatori ad aria enormi o a liquido particolarmente grandi. Ha comunque la maggior parte delle comodità richieste per un case moderno con ance due ventole ARGB incluse. Nelle foto e nel video non è presente il case consigliato per motivi logistici.

Per una build del genere, ci sta un alimentatore anche da 600 W, 650 W se si vuole esagerare o se in futuro si vuole sbloccare il power limit del processore che va praticamente a raddoppiare i consumi in favore di un bel boost di prestazioni.

Prezzo totale PC build e come risparmiare

Questa è una build che è già tirata di prezzo e dove se vogliamo, ci sta anche aggiungere una 50ina di euro in più per un dissipatore più performante. Tutte le componenti tranne la scheda video si trovano abbastanza facilmente anche ai loro prezzi, il costo della build senza scheda video è intorno ai 600 euro, quindi restano un bel po’ di soldi per cercare di prendere una RTX 3050 stando sotto i 1000 Euro. Non conviene spendere più di 400 Euro per una RTX 3050.

Perché puntare ad una scheda NVIDIA RTX 3050 e non ad una AMD Radeon, magari una RX 6500 XT? Oggettivamente la Radeon RX 6500 XT costa meno, si trova con maggior semplicità ma per un semplice motivo, è una scheda video poco conveniente anche a quel prezzo. Non c’è stoia tra una RTX 3050 e una Radeon 6500 XT che ha dei limiti tecnici importanti.

Inoltre un PC gaming che vada oltre gli 800/900 euro nel 2022 deve avere delle prestazioni decenti in Ray Tracing e con il DLSS, in FullHD la RTX 3050 qualcosina riesce a fare. Poi ovviamente è sempre una questione di gusti e di come si preferisce giocare ma anche in ambito produttività e content creation le RTX hanno una marcia in più. Maggiori dettagli su come risparmiare e gameplay nel video:

PC Gaming economico, conclusioni

Questa build con RTX3050 Eagle OC di Gigabyte è perfetta per il FHD tutto maxato su tutti i titoli, anche quelli Tripla A come Cyberpunk 2077, un vero banco di prova. Ovviamente per sfruttare il Ray Tracing c’è bisogno di un utilizzo corposo del DLSS ma è comunque interessante avere questa opzione su un PC Gaming economico. Nessun problema con i titoli più leggeri e eSport dove si superano facilmente i 144 fps e con settaggi da competizione anche i 300 fps.

Vero, i prezzi medi per una build si sono alzati ma è arrivato il momento anche di non pensarci più e apprezzare il fatto che anche le prestazioni stanno migliorando di pari passo. Questa è una build validissima per il gaming e la creazione di contenuti ed è anche una base su cui montarci, in futuro, componenti molto più potenti senza problemi.