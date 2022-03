Il colosso statunitense Intel sembrerebbe pronto a lanciare sul mercato la propria CPU di punta della dodicesima generazione, “Alder Lake-S”, dei propri processori Intel Core. Su alcuni store online americani, sono infatti stati aperti i preordini per il potentissimo Intel Core i9-12900KS.

A dire la verità, pochi giorni dopo avere scatenato la curiosità di tutti, le pagine dei vari store relative a questa CPU sono state rimosse (molto probabilmente Intel stessa ne ha ordinato la rimozione).

Il processore, come dicevamo, è la soluzione di punta della serie “Alder Lake-S”. Stando a quanto era visibile sulla pagina dello store americano Newegg, Intel Core i9-12900KS dovrebbe sostanzialmente essere un Core i9-12900K overclockato, con gli 8 core di potenza capaci di spingersi fino alla frequenza di 5,5 GHz.

Intel aveva già stuzzicato la community a inizio anno, tramite un post su Twitter, indicando che “la prossima fermata” sarebbe stata un processore capace di raggiungere tale frequenza di clock.

12th Gen #IntelCore desktop processors are topping Best CPU lists and widely available to gamers and enthusiasts. And we're not done yet. Next stop: Up to 5.5GHz. pic.twitter.com/mEUreGSixF

— Intel Technology (@IntelTech) January 3, 2022