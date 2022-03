MediaWorld viene incontro a chi deve cambiare TV o acquistare un decoder DVB-T2 e lancia le offerte “Non cambiare canale, cambia TV!”. La promozione è valida sia online sia nei negozi sparsi per l’Italia fino al 31 marzo 2022 e mette a disposizione tanti sconti su TV e decoder, anche a tasso zero.

Le migliori offerte TV di MediaWorld

Le offerte MediaWorld toccano tanti modelli di smart TV, tra OLED, QLED, Neo QLED e LED, la maggior parte a risoluzione 4K UHD. Troviamo dimensioni adatte a tutti, con ampi pannelli da 65 pollici o più oppure più “compatti”. Rimane ovviamente disponibile il Bonus TV Rottamazione, per uno sconto fino a 100 euro sull’acquisto.

Ecco una selezione delle migliori offerte TV proposte da MediaWorld fino alla fine del mese (o fino a esaurimento scorte):

Per quanto riguarda i decoder DVB-T2, utili per chi non vuole cambiare per forza TV, possiamo trovare:

In aggiunta agli sconti che abbiamo visto, la nota catena offre il 15% di ribasso su tutte le staffe TV e diversi modelli di soundbar in offerta. Per scoprire tutte le offerte MediaWorld dell’iniziativa dedicata alle TV non vi resta che seguire il link qui in basso. Vi ricordiamo che sono tuttora valide le proposte dei Supersconti di primavera, anche per quanto riguarda il mondo Android.

Offerte TV MediaWorld

