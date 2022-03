Arriva la primavera e sbocciano gli sconti: a partire da oggi, 21 marzo 2022, e fino al 31 marzo 2022, è attivo il nuovo volantino MediaWorld “Supersconti di Primavera”. Il volantino è pieno di offerte su prodotti appartenenti a tantissime categorie, dagli smartphone ai wearable, dall’informatica alle TV, dalla smart home agli elettrodomestici.

Le migliori offerte del volantino MediaWorld

Nel resto dell’articolo vi aiuteremo, quindi, a districarvi in mezzo alla giungla di prodotti in offerta presenti all’interno del nuovo volantino MediaWorld, proponendovi una selezione dei prodotti in offerta più interessanti, divisi per categoria di appartenenza ed elencati per costo in ordine decrescente.

Prima di cominciare vi ricordiamo che, per acquisti a partire da 199€, da MediaWorld è sempre possibile ricorrere al finanziamento a tasso zero in 20 rate (TAN FISSO 0% – TAEG 0%). Inoltre, è utile segnalare che le offerte da noi riportate e, più in generale, tutte quelle presenti in volantino, saranno valide entro il 9 marzo 2022, fino ad esaurimento scorte.

Offerte su TV – Supersconti di primavera

Vi segnaliamo che sull’acquisto delle TV è ancora previsto il Bonus TV con rottamazione che consente di ricevere uno sconto del 20% (fino a 100€) sul prezzo d’acquisto.

Offerte su Informatica – Supersconti di primavera

Offerte su Smartphone e Tablet – Supersconti di primavera

Altre offerte – Supersconti di primavera

Per scoprire tutte le altre offerte presenti in volantino, vi invitiamo a visitare la pagina linkata qui sotto:

Offerte MediaWorld: Supersconti di Primavera (dal 21 al 31 marzo 2022)