A poche settimane dalla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360, vi proponiamo un’offerta da non lasciarsi scappare che riguarda un altro notebook della medesima gamma, il Samsung Galaxy Book in versione i5 con 8 GB di RAM e SSD da 256 GB.

Il perché è presto detto. eBay lo propone a un prezzaccio, combinando da una parte lo sconto del 31% disponibile, dall’altro il codice coupon che toglie un ulteriore 10% al prezzo finale. Cosa ne risulta? Oltre 300 euro in meno che, su un notebook come Samsung Galaxy Book che di listino non arriva a 850 euro, sono decisamente molti. Comunque, ecco tutti i dettagli dell’offerta in questione.

Sconto e coupon per Samsung Galaxy Book 15,6″: nei dettagli dell’offerta

Prima di tutto, due parole su Samsung Galaxy Book (di cui qui trovate la nostra recensione). Si tratta di un portatile che va bene un po’ per chiunque non abbia particolari esigenze (chiaro, niente gaming o compiti particolarmente gravosi).

Lo schermo è un LCD classico da 15,6″ con risoluzione Full HD e finitura opaca. Sotto il cofano, nella configurazione di cui vi parliamo, c’è un processore Intel Core i5 di undicesima generazione (versione 1135G7) con grafica Intel Iris Xe, 8 GB di RAM LPDDR4x e SSD NVMe PCIe da 256 GB.

Ebbene, l’offerta di cui vi parliamo permette di acquistarlo scontatissimo a soli 521,91 euro invece di 849,90. Come? Grazie allo sconto già disponibile e al codice coupon PRIMAVERA22 da inserire prima del pagamento. Ecco il link diretto per portarselo a casa, prima che le scorte esauriscano.

Acquista Samsung Galaxy Book 15,6″ in versione i5 con 8 – 256 GB a 521,91 euro invece di 849,90

C’è da considerare che il venditore è super affidabile e che il codice coupon in questione è disponibile fino al prossimo 31 marzo. Per altre offerte promosse da eBay di cui tener conto potete dare un’occhiata all’articolo dedicato, mentre se cercate altro, non vi dimenticare di gettare sempre uno sguardo al nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo le migliori occasioni del web.

