Dopo la presentazione ufficiale avvenuta a fine febbraio, i nuovi Samsung Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 si preparano a debuttare sul mercato italiano. La nuova gamma di notebook di Samsung è ordinabile dallo store ufficiale della casa coreana con spedizioni programmate a partire dal prossimo 3 aprile.

In vista del lancio commerciale, i nuovi Galaxy Book2 Pro e Pro 360 sono subito protagonisti di un’offerta davvero interessante. Acquistando uno dei nuovi notebook di Samsung entro il prossimo 31 marzo, infatti, si riceveranno le Galaxy Buds Pro in regalo, auricolari TWS dal valore commerciale di 229 euro. Ecco i dettagli della promozione:

Galaxy Buds Pro in regalo acquistando Samsung Galaxy Book2 Pro o Pro 360 entro il 31 marzo

La nuova promozione di Samsung è semplice è molto conveniente. Gli utenti che sceglieranno di acquistare durante la fase di preordine, fino al prossimo 31 marzo, uno dei nuovi Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 riceveranno le Galaxy Buds Pro in regalo, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo del notebook scelto. La promozione in questione è disponibile esclusivamente tramite lo store Samsung, sfruttando il link che trovate di seguito.

La procedura da seguire per sfruttare la promo “Galaxy Book2 ti regala le Galaxy Buds Pro” è davvero semplice. Basta collegarsi allo store Samsung e scegliere la variante preferita del nuovo notebook di Samsung. La promozione viene attivata in automatico per tutti gli acquisti effettuati tramite lo store di Samsung entro il prossimo 31 marzo. Per ottenere le Galaxy Buds Pro è necessario, però, registrare il dispositivo acquistato su Samsung Members entro il prossimo 1° maggio 2022.

Per acquistare una delle varianti del nuovo notebook di Samsung è, quindi, possibile utilizzare il link qui di sotto:

Acquista uno dei nuovi Galaxy Book2 Pro | Pro 360 e ricevi le Galaxy Buds Pro in regalo

Ricordiamo che tramite il Samsung Store è possibile richiedere il finanziamento Tasso Zero (in 10, 20 o addirittura 30 rate senza interessi) oppure pagare con Klarna in 3 rate senza interessi.

Quale Galaxy Book2 Pro scegliere? ecco prezzi e specifiche di tutte le varianti

La nuova gamma svelata da Samsung lo scorso mese febbraio presenta diverse varianti tra cui scegliere il modello giusto per le proprie esigenze. Tutte le versioni dei nuovi notebook di Samsung possono contare sui processori Intel Core di 12° generazione e sul sistema operativo Windows 11 Home. La scocca è disponibile con colorazione Graphite, una soluzione cromatica particolarmente elegante, oppure in versione Burgundy, per dare un tocco aggiuntivo di personalità.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Book2 Pro, al momento, è disponibile la variante da 15.6 pollici con processore Intel Core i5-1240P supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo di questa configurazione è di 1.449 euro. Per quanto riguarda il Galaxy Book2 Pro 360, invece, le opzioni tra cui scegliere sono tre. C’è il modello da 13.3 pollici di diagonale con processore Intel Core i7.1260P, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD che viene proposto al prezzo di 1.649 euro.

Da segnalare, inoltre, la possibilità di puntare anche sul modello con display da 15.6 pollici disponibile in due configurazioni. La prima presenta il Core i5-1240P supportato da 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD e presenta un prezzo di 1.549 euro. La seconda variante, invece, ha il Core i7-1260P con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. In questo caso, il prezzo richiesto è di 1.749 euro.

Su tutte le versioni che compongono la gamma Galaxy Book2 Pro c’è la possibilità di richiedere Samsung Care+ 24 mesi al costo di 79 euro e di acquistare accessori aggiuntivi e wearable beneficiando di uno sconto aggiuntivo del 30% se l’acquisto viene effettuato in contemporanea con il notebook scelto che, ricordiamo, è pronto per la spedizione ad inizio aprile.

