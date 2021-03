Le offerte eBay portano un nuovo coupon per festeggiare l'arrivo della primavera

eBay festeggia l’arrivo della primavera lanciando un’ondata di nuove offerte sui prodotti tech, che vanno dagli iPhone alle smart TV, dai notebook ai videogiochi, e non solo. Gli sconti sono già disponibili sul sito accompagnati da un nuovo coupon, sfruttabile esclusivamente sugli Imperdibili.

Migliori offerte eBay di questa settimana (15 – 23 marzo 2021)

Le offerte eBay della settimana sono disponibili da questa mattina fino alle 7:59 di lunedì 23 marzo 2021, a meno di cambiamenti da parte dei venditori o esaurimento scorte. Riguardano come sempre diverse categorie, ma in questo caso ci concentriamo sugli sconti più interessanti che toccano smart TV, informatica, console, videogiochi e prodotti a marchio Apple.

Offerte Apple eBay

Offerte informatica eBay

Offerte TV eBay

Offerte console e videogiochi eBay

Se volete dare un’occhiata a tutte le offerte degli Imperdibili eBay di questa settimana potete seguire il link in fondo. Prima di procedere a qualunque acquisto ricordatevi di utilizzare il nuovo coupon, facendo attenzione al periodo di validità (che differisce di qualche ora): continuate a leggere per saperne di più.

Come usare il nuovo coupon eBay

Come anticipato, eBay ha lanciato anche un nuovo buono sconto da 10 euro, utilizzabile su tutti i prodotti elencati qui sopra e sulle offerte degli Imperdibili. Il coupon è valido dalle ore 9:00 del 16 marzo fino alle 23:59 del 22 marzo 2021 e può essere sfruttato una sola volta per utente su una spesa minima di 80 euro.

Per usare il coupon dovete semplicemente digitare “PRIMAVERA21” all’interno del campo dedicato ai codici promozionali nel modulo di pagamento, per poi procedere con PayPal, carta di credito o di debito. Per altre promozioni potete continuare a seguirci anche attraverso il canale Telegram Prezzi.tech.