Arriva OnePlus Band, la prima smartband dell’azienda: ecco i dettagli

Xiaomi Mi Band 5 è spesso indicata come una delle migliori smartband disponibili sul mercato, ma l’arrivo di OnePlus Band potrebbe cambiare le carte in tavola considerando le ottime caratteristiche tecniche (sulla carta) ed il prezzo di listino estremamente competitivo.

Caratteristiche OnePlus Band

Dopo essere stata leakata in lungo e in largo nelle scorse settimane, in queste ore il colosso cinese ha finalmente svelato il suo primo vero dispositivo wearable, aprendo così le porte ad una categoria di prodotti attesa da molti fan e che potrebbe portare OnePlus alla portata di una nuova fascia di utenti.

Pete Lau, CEO e fondatore di OnePlus, ha annunciato la smartband con le seguenti parole: “OnePlus Band è la più giovane aggiunta al nostro portafoglio e siamo entusiasti di portare il nostro primo prodotto indossabile alla nostra comunità. Incarna la nostra filosofia di progettazione senza oneri offrendo la tecnologia più recente ai nostri utenti. Con il suo stile bicolore e le caratteristiche eccezionali, il cinturino OnePlus è versatile sia nello stile che nell’uso. Inoltre, promuove la nostra visione di costruire un ecosistema perfettamente connesso e siamo certi che OnePlus Band si rivelerà un’aggiunta intelligente davvero straordinaria per la nostra comunità.”

Dal punto di vista del design OnePlus Band non si distingue poi così tanto dalla smartband di Xiaomi. Il corpo centrale è occupato da un display AMOLED da 1,1 pollici a risoluzione 126 x 294 pixel, mentre i cinturini di vario colore sono in semplice silicone. La scheda tecnica è completa di tutto ciò che un utente vorrebbe trovare in un wearable di fascia economica: oltre al sensore per il battito cardiaco, troviamo il tracking SpO2, l’accelletrometro, il giroscopio, la certificazione IP68 con impermeabilità fino a 5 ATM, il supporto a 13 attività sportive dedicate ed una batteria da 100 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia di 14 giorni.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 1.1 pollici con risoluzione 126 x 294 pixel;

sensore cardiaco, SpO2, giroscopio e accelerometro a tre assi;

modulo Bluetooth 5.0, certificazione IP68;

batteria da 100 mAh con autonomia fino a 14 giorni;

supporto alle notifiche, controlli multimediali, cronometro, sveglia, aggiornamenti OTA, previsione del meteo e molto altro;

supporto ad iOS e Android;

dimensioni: 40,4 x 17,6 x 11,45 mm

peso: 22,6 grammi.

Prezzo e disponibilità OnePlus Band

OnePlus Band sarà disponibile in India a partire dal 13 gennaio 2021 nelle colorazioni Black, Navy e Tangerine Gray, al prezzo di 2499 rupie indiane, circa 28 euro al cambio, su Amazon.in, Flipkart e lo store online indiano di OnePlus. I cinturini nelle colorazioni Tangerine Gray e Navy saranno disponibili separatamente al prezzo di 399 rs (5 euro al cambio) l’uno. Da domani, invece, la smartband sarà disponibile in accesso anticipato per i membri Red Cable Club.

