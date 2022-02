Ebbene sì, OnePlus sta lavorando a un nuovo paio di cuffie true wireless economiche, di cui in queste ultime ore sono trapelate varie immagini render. OnePlus Nord è il nome, in-ear la tipologia; ma per tutti i dettagli dei render che ne hanno svelato completamente il design, seguiteci.

Le immagini leak delle cuffie OnePlus Nord

Rimangono ormai pochi dubbi sul fatto che OnePlus abbia in cantiere un nuovo paio di cuffie true wireless economiche della serie Nord da svelare nei prossimi mesi. Lo si evince dalle immagini ben dettagliate condivise da @OnLeaks sul proprio seguitissimo profilo Twitter.

Restano pochi dubbi a questo punto su queste nuove cuffie OnePlus Nord TWS, delle cuffie minimali che, in questa particolare colorazione, paiono vantare dei richiami in oro sia sugli auricolari stessi, che sulla custodia di ricarica con la firma OnePlus in bella mostra.

Comunque, a parte queste immagini e dettagli correlati non è emerso altro per il momento, ma non escludiamo di saperne presto di più.

