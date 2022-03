I robot aspirapolvere della serie Roomba supportano Google Assistant e Amazon Alexa oramai da un po’ di tempo e finalmente iRobot ha deciso di accontentare anche chi desidera sfruttare un altro assistente vocale molto popolare come Apple Siri.

Si tratta di una delle più importanti novità introdotte dall’azienda con l’aggiornamento alla versione 4.0 di iRobot Genius Home Intelligence, la piattaforma su cui si basano gli aspirapolvere smart di iRobot.

Le novità della versione 4.0 di iRobot Genius Home Intelligence

Grazie al supporto ad Apple Siri, gli aspirapolvere smart della serie Roomba entrano nella ristretta cerchia dei dispositivi di questo genere che possono essere gestiti dall’assistente virtuale del colosso di Cupertino ma vi sono anche altre novità in arrivo per gli utenti.

Con questa versione software, infatti, i robot aspirapolvere della serie Roomba e i robot lavapavimenti della serie Braava Jet si arricchiscono di un sistema di mappatura intelligente, della possibilità di impostare specifiche preferenze di pulizia e di potenza per ciascuna stanza (funzione supportata dagli aspirapolvere Roomba s9, j7 e i3 e da Braava Jet m6), di una funzione Non Disturbare, di un’opzione di blocco per i bambini e gli animali domestici e del miglioramento del sistema di riconoscimento degli oggetti da evitare (si aggiungono vestiti e asciugamani).

Per quanto riguarda il supporto ad Apple Siri, inizialmente i comandi vocali saranno limitati a poche azioni, come l’avvio, la pausa il riavvio e il ritorno alla base (rispetto agli altri assistenti vocali, pertanto, gli utenti avranno meno opzioni disponibili). Ma in futuro iRobot amplierà l’elenco di comandi supportati.

Questi aggiornamenti software saranno rilasciati nei prossimi mesi e la funzione di mappatura intelligente su Roomba i3 arriverà subito negli Stati Uniti ed entro la fine del terzo trimestre a livello globale.

Gli altri aggiornamenti dovrebbero essere rilasciati a livello globale entro la fine di giugno 2022 mentre la funzione non disturbare è già disponibile ovunque.

