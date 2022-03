Con un paio di giorni di ritardo rispetto alla scaletta canonica, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Windows 11 per gli iscritti al canale “dev” del programma Insider Preview.

Novità e bug della build 22579 di Windows 11

La nuova build, contrassegnata dalla versione 22579, porta con sé miglioramenti a BitLocker e poco più. Andiamo a scoprire tutte le novità e i bug noti della nuova versione in anteprima di Windows 11.

Modifiche a BitLocker

A partire da questa nuova build, gli amministratori potranno impedire agli utenti di crittografare determinati tipi di dispositivi di archiviazione usando BitLocker. In particolare, si fa riferimento ai dispositivi di archiviazione removibili.

Questa miglioria, presente nella build 22579 di Windows 11, ha lo scopo di prevenire che vengano accidentalmente crittografati dati che dovranno essere utilizzati in seguito.

La stessa Microsoft propone alcuni esempi nel post presente sul proprio blog (raggiungibile a questo link), includendo dispositivi come videocamere, registratori vocali, sistemi per conferenze, dispositivi medici e altro ancora tra quelli su cui potrebbe tornare utile la miglioria a BitLocker.

Alla base di questo c’è il problema che, qualora i dati di questi dispositivi venissero crittografati tramite BitLocker, il dispositivo che poi dovrà utilizzarli non sarà in grado di decrittografarli.

Le altre novità e i bug noti

Oltre alle modifiche a BitLocker e ad introdurre un gran numero di correzioni, l’ultima build in anteprima di Windows 11 introduce alcune novità, tra cui la possibilità di rinominare le cartelle personalizzate nel menu Start (come possibile vedere qui sotto), e nuove gesture per gestire le finestre su dispositivi dotati di schermo tattile.

Passando alle note dolenti, Microsoft comunica che la build è affetta da alcuni bug riscontrabili nella barra delle applicazioni (quando si sfrutta la visualizzazione per tablet), in Esplora file (problemi quando si effettua ricerca tra file e bug visivi), nei Widget (problemi di rendering e visualizzazione), nell’app Orologio (bug relativi alla nuova modalità di concentrazione), nella Gestione attività, nell’Assistente vocale e nei Sottotitoli in tempo reale.

Per chi volesse scoprire l’infinito changelog completo dell’ultima build rilasciata agli iscritti al canale “dev” del programma Insider Preview, e per chi volesse conoscere i passaggi necessari per sfruttare le modifiche a BitLocker, vi invitiamo ancora una volta a visitare il post sul blog ufficiale (raggiungibile a questo link).

Come scaricare le ISO della build 22579 di Windows 11

Microsoft sta rilasciando le nuove immagini ISO relative alla build 22579 di Windows 11. La pagina di download è raggiungibile tramite questo link.

L’azienda di Redmond ha anche annunciato l’inizio della sessione di Bug Bash (caccia al bug), che durerà fino al prossimo 22 marzo, chiedendo agli insider di aiutare il team di sviluppo nel “continuare a dare forma a Windows”.

