Prende il via oggi un nuovo volantino Euronics. Si tratta del volantino di Bruno Euronics che, con i suoi 31 punti vendita sparsi in quattro regioni italiane, è un punto di riferimento della catena di negozi di elettronica di cui è anche un socio fondatore. L’azienda compie 86 anni e celebra l’evento con una lunga serie di sconti.

La nuova promozione parte con il volantino Grande Anniversario di Euronics che mette a disposizione degli utenti sconti fino al 50% su tantissimi prodotti oltre che la possibilità di sfruttare, in negozio, il finanziamento a tasso zero in 10 o 20 rate. I prodotti in offerta sono tantissimi. Tra questi troviamo notebook, Smart TV e d anche diversi prodotti Apple. Vediamo le offerte migliori del nuovo volantino.

Le migliori offerte del nuovo volantino Grande Anniversario di Euronics

Tra i prodotti in offerta con il nuovo volantino di Bruno Euronics troviamo l’iPhone 11 da 128 GB. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 599 euro. Tra i prodotti Apple in offerta c’è spazio anche per iPhone 13 256 GB, proposto a 999 euro, e per iPhone 12 Mini 128 GB, acquistabile al prezzo scontato di 659 euro. Occhio anche alle offerte sulla gamma MacBook. In offerta c’è il MacBook Air M1 da 256 GB a 999 euro oltre al MacBook Pro da 13 pollici con M1 da 256 GB proposto a 1299 euro. Entrambi i MacBook includono anche un abbonamento di un anno a Microsoft 365 Personal.

Tra i notebook in offerta segnaliamo un ottimo HP 15S con Intel Core i5-1135G7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposto al prezzo scontato di 649 euro invece di 799 euro. In offerta c’è anche l’Acer A515 con processore Ryzen 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il prezzo di questo notebook è di 599 euro invece di 669 euro. Da segnalare anche lo sconto riservato al Surface Laptop Go con Core i5, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD che viene proposto al prezzo di 599 euro. Un’altra ottima offerta è riservata al Lenovo Yoga Slim 7 con Intel Core i5-1135G7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposto a 999 euro invece di 1269 euro e con Microsoft 365 Personal incluso.

In vista dello Switch Off e del passaggio al nuovo digitale terrestre, il nuovo volantino Euronics ci propone una lunghissima serie di Smart TV in offerta. A disposizione degli utenti ci sono soluzioni per tutte le fasce di prezzo ed i tagli di display. Segnaliamo, in particolare, lo sconto del 44% applicato ad un TV OLED da 48 pollici di LG, ora disponibile a 899 euro, e lo sconto del 40% al Samsung Q60A con pannello QLED da 50 pollici proposto a 599 euro. Su tutti i TV è possibile richiedere il Bonus TV, sia quello con Rottamazione (che garantisce uno sconto extra del 20% fino a 100 euro) che quello ISEE (sconto fisso di 30 euro).

Tutte le offerte del nuovo volantino

Il volantino Grande Anniversario di Bruno Euronics può essere consultato direttamente online, tramite il sito Euronics. La catena è presente in quattro regioni (Sicilia, Veneto, Friuli e Puglia) con oltre 30 punti vendita. Per consultare il volantino è possibile accedere al link qui di sotto e impostare la vostra posizione in modo da verificare il punto vendita Euronics più vicino ed i relativi volantini disponibili. Su tutti i prodotti in offerta è possibile richiedere, direttamente in negozio, il finanziamento a tasso zero con 10 o 20 rate mensili. Le offerte proposte dal volantino terminano il 30 marzo.

Scopri tutte le offerte del volantino Grande Anniversario di Bruno Euronics