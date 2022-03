Questa settimana Apple ha avviato il rilascio di una nuova serie di aggiornamenti per i suoi sistemi operativi, da iOS a iPadOS passando per watchOS, tvOS e soprattutto macOS Monterey il quale è ormai giunto alla versione 12.3.

La principale novità dell’aggiornamento è rappresentata dal supporto a Universal Control, la funzionalità che consente di utilizzare un solo mouse o trackpad per controllare più Mac e iPad (con iPadOS 15.4) contemporaneamente e trasferire il cursore da un desktop all’altro interagendo con entrambi i sistemi.

macOS Monterey 12.3 porta in dote un grave bug

L’infausta notizia è che l’aggiornamento a macOS Monterey 12.3 sembrerebbe stia bloccando completamente alcuni tipi di Mac i quali hanno subito la sostituzione della scheda madre. Le segnalazioni sui forum di supporto di Apple sono sempre più numerose, in particolar modo il nuovo update starebbe causando blocchi a quegli utenti che provano ad effettuare l’aggiornamento dalla versione 12.2.1 di macOS i cui dispositivi hanno visto sostituita la propria scheda madre, specificatamente quella dei nuovi MacBook Pro 14 e 16 pollici.

Stando a quanto sostenuto dalle innumerevoli segnalazioni, gli esiti a seguito di un tentato aggiornamento a macOS 12.3 sono due: il Mac va in completo stato di blocco oppure si riavvia a seguito del fallito tentativo mostrando a schermo un messaggio di errore.

Attualmente il supporto Apple sembrerebbe poco efficace nella risoluzione di questo grave bug e una delle soluzioni proposte dal reparto tecnico degli Apple Store sarebbe la sostituzione della scheda madre difettosa il che farebbe precipitare l’utente in un circolo vizioso in cui per risolvere il problema dell’aggiornamento causato dalla scheda madre sostituita viene proposto come rimedio l’ennesima sostituzione della stessa.

Alcuni utenti su Reddit sembrerebbe riusciti a far ripartire il proprio Mac scaricando e installando i file IPSW di macOS 12.2 ma l’intero processo necessita di un secondo Mac per effettuare il sideload del file di sistema sul Mac bloccato.

Apple rende comunque disponibile una guida per ripristinare un Mac nella sezione del proprio sito dedicata al supporto tecnico.

Il colosso di Cupertino non ha ancora rilasciato nessun commento a riguardo, vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori sviluppi.

