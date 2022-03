Gli NFT stanno arrivando su Instagram, parola di Zuckerberg

Intervistato da SXSW, ieri Mark Zuckerberg ha confermato che gli NFT, oggetti da collezione digitali, arriveranno a breve ​​su Instagram.

Zuckerberg non ha spiegato esattamente come funzioneranno all’interno della piattaforma, ma ha suggerito che nei prossimi mesi le persone dovrebbero essere in grado di mostrare i loro NFT esistenti e potenzialmente di coniarne di nuovi.

Instagram dovrebbe consentire di coniare nuovi NFT

Zuckerberg e altri dirigenti hanno già espresso interesse per gli NFT, infatti l’alto dirigente di Instagram Adam Mosseri ha precedentemente affermato che la società stava esplorando attivamente la tecnologia.

Nel corso dell’intervista Mark Zuckerberg ha anche affermato che gli NFT potrebbero un giorno svolgere un ruolo nell’eventuale metaverso dell’azienda. Ad esempio, l’outfit che indossa il proprio avatar nel metaverso potrà essere praticamente coniato come un NFT ed esibito in vari contesti, tuttavia ha specificato che al momento molti dettagli tecnici devono ancora essere risolti.

Zuckerberg ha infine affermato che attualmente effettua la maggior parte dei suoi acquisti su Instagram e Facebook, a partire dalla maggior parte di ciò che indossa.

Il mese scorso Instagram ha lanciato in Italia l’opzione “Prenditi una pausa” che ha lo scopo di ricordare all’utente di uscire dal social per un certo tempo.

Potrebbe interessarti: Alfa Romeo Tonale è la prima auto NFT, che significa un mucchio di potenzialità