Secondo un rapporto del Financial Times, Meta sta studiando un modo per consentire agli utenti di creare, mostrare e soprattutto vendere NFT su Facebook e Instagram.

I team di Facebook e Instagram avrebbero in cantiere delle funzionalità che consentirebbero agli utenti di visualizzare NFT come immagini del profilo e coniarne di nuovi, con l’obiettivo di lanciare un mercato in cui gli utenti possano acquistare e vendere i token non fungibili.

Meta studia un modo per creare e vendere NFT su Facebook e Instagram

Negli ultimi mesi Meta ha già manifestato il suo interesse per gli NFT che ultimamente hanno ottenuto il supporto da parte di altre piattaforme web consolidate come Twitter e Reddit.

Sebbene gli NFT siano molto controversi per la loro indole speculativa e per la mancanza di sicurezza, in futuro questi asset diventerebbero più accreditati se i giganti della tecnologia esistenti scegliessero di sostenerli.

Un NFT rappresenta un modo per rivendicare la proprietà di un elemento digitale come un JPG o una GIF tramite un indirizzo univoco sulla blockchain. E abbracciando gli NFT Meta potrebbe esercitare una maggiore influenza su quello che il conglomerato di social ha etichettato come il metaverso.

Al momento è impossibile dire esattamente quanto siano lontani questi presunti piani di Mark Zuckerberg, ma se la società lanciasse tali strumenti, gli NFT diventerebbero molto più accreditati di quanto lo siano stati fino a oggi.

