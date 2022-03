Xiaomi ha da poco lanciato in crowdfunding su Youpin un nuovo prodotto per la smart home. MIJIA Curtain Companion è un gadget che può essere semplicemente appeso alle guide esistenti per rendere subito intelligenti le tende di casa.

Caratteristiche di Xiaomi MIJIA Curtain Companion

Il prodotto si adatta facilmente ai binari a forma di U, a forma di I e con palo romano, evitando di dover intervenire sulla struttura esistente.

Mijia Curtain Companion è dotato di una funzione di presa automatica intelligente ed è controllabile attraverso l’assistente vocale di XiaoAi che consente l’apertura del sipario con un semplice comando vocale.

L’app per la domotica Mijia permette di controllare lo stato della tenda e il rapporto di apertura e chiusura della stessa, tuttavia in presenza di tende doppie sono necessari due dispositivi da configurare per operare in sincronia.

Mijia Curtain Companion è alimentato da una batteria integrata da 6400 mAh che assicura fino a 4 mesi di funzionamento in modalità normale e 6 mesi in modalità a lungo raggio ed è in grado di movimentare fino a 12 kg di tende.

Disponibilità e prezzo di Xiaomi MIJIA Curtain Companion

In Cina Mijia Curtain Companion ha un prezzo al dettaglio di 349 yuan (circa 50 euro), ma nel periodo di supporto tramite crowdfunding il prodotto è acquistabile a 299 yuan (circa 43 euro). La versione per palo romano è proposta al prezzo di crowdfunding di 349 yuan. Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione del prodotto in altri paesi.

