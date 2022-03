A poche ore dall’atteso evento Peek performance, Apple apre i preordini dei nuovi dispositivi ivi presentati: iPhone SE 2022 e iPad Air 5, fra gli altri. Oltre che sul sito web di casa Cupertino, sono già disponibili anche su Amazon. Ma per tutte le informazioni su come e dove acquistarli in preordine, seguiteci.

Sono già su Amazon iPhone SE 2022 e iPad Air 5

Per chi non lo sapesse, iPhone SE 2022 è l’ultimo melafonino economico presentato da Apple, un modello che non cambia affatto dalla versione 2020, ma solo dal punto di vista estetico. Tutte le altre differenze sono sotto la scocca, in primis il chipset A15 Bionic e il supporto alla connettività 5G.

Discorso simile per quanto riguarda iPad Air 5, variante 2022 che presenta il medesimo design del modello che va a sostituire, ma ha un cuore tutto nuovo: c’è Apple Silicon M1, proprio come la variante Pro.

Comunque, questa premessa ci serve per chiarire un momento le cose sui due nuovi dispositivi che proprio oggi arrivano sul mercato italiano, ora disponibili in preordine anche su Amazon. La data di uscita rimane la stessa già indicata in precedenza, venerdì 18 marzo, cioè fra una settimana. Ma chi volesse assicurarseli, scansando ogni rischio di esaurimenti di scorte, può far riferimento sui link qui sotto con tutti i modelli e le colorazioni della gamma.

Per inciso, oltre a questi ultimi, sono disponibili in preordine da oggi anche le nuove varianti di colore verdi di iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Per acquistarli, anche in questo caso, potete far riferimento direttamente ad Amazon.

