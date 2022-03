Oltre a iPhone SE 2022 Apple ha svelato oggi anche iPad Air 5, la versione economica che quest’anno si fa più potente. La novità più sostanziale è la presenza del chip Apple Silicon M1 e il supporto alla connettività 5G. Per tutto il resto seguiteci.

Caratteristiche e design di Apple iPad Air 5

Le linee estetiche del nuovo iPad Air 5 sono quelle del suo predecessore (in copertina), ma le migliorie non si fermano a quanto detto poc’anzi perché di nuovo c’è anche una fotocamera frontale da 12 megapixel grandangolare con la funzione Inquadratura automatica. Il sensore posteriore, anch’esso da 12 megapixel, oltre a scattare foto può registrare video fino alla risoluzione 4K.

Si segnalano miglioramenti anche dal punto di vista della connettività, che oltre al 5G, può garantire trasferimenti via porta USB C a velocità doppia. Il chip M1 di iPad Air 5, fra le altre cose vanta GPU e CPU a 8 core che garantiscono un incremento prestazionale del 60%, del 100% dal punto di vista grafico. La ciliegina sulla torta, il Neural Engine 16-core progettato per accelerare il machine learning.

Lo schermo è il medesimo pannello Liquid Retina da 10,9 pollici di diagonale, le configurazioni di memoria da 64 e 256 GB. iPad Air 5 monta di serie iPadOS 15 che include fra le altre cose un sistema di multi tasking avanzato, Share Play e le Quick Notes.

Per il resto, vale la pena citare il Touch ID integrato nel tasto superiore, la presenza del Wi-Fi 6 e il supporto ad accessori quali la Aple Pencil di seconda generazione e Magic Keyboard, fra le altre cose.

Immagini di Apple iPad Air 5

Prezzi e disponibilità di Apple iPad Air 5

Apple iPad Air 5 è disponibile nei colori grigio siderale, rosa, galassia, viola e blu) e arriva sul mercato il 18 marzo prossimo coi preordini che partono già venerdì 11. I prezzi italiani? Si parte da 699 euro per la versione Wi-Fi e da 869 euro per la versione cellular.