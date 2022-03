Stando ad un rapporto di The Elec, Samsung avrebbe avviato lo sviluppo di pannelli OLED più avanzati che, in futuro, potrebbero essere utilizzati da Apple per i suoi iPad e Mac. Scopriamo insieme i dettagli.

I display OLED tandem di Samsung per iPad e Mac

Stando alle ultime informazioni trapelate, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di rilasciare nel 2024 un iPad con display OLED fornito da Samsung; non si tratta però di un pannello standard, bensì di un display con “struttura tandem a due stack”, ovvero con due strati di emissione, in modo da raddoppiare la luminosità e quadruplicare la durata del display.

Ora come ora Apple utilizza pannelli OLED solo per iPhone e Apple Watch, mentre Mac e iPad sono ancora dotati di pannelli LCD e mini-LED; l’intenzione dietro al cambio di tecnologia è giustificata dal fatto che gli iPad tendono ad essere utilizzati più a lungo, quindi è logico presumere che lo stesso percorso venga poi seguito anche per MacBook e iMac.

Stando a quanto riportato, i due colossi avevano già in essere una collaborazione per la creazione di un pannello OLED da 10,86 pollici nel 2021, ma è stata interrotta nel terzo trimestre in quanto troppo costosa per Samsung, che non riusciva quindi a far fronte alla produzione al giusto prezzo.

Ora però il colosso coreano è attivamente impegnato nello sviluppo di pannelli a due strati, chiamati T Series (dove la T sta per tandem), lo scopo è quello di sviluppare il set di materiali T1 e ottenere le valutazioni dei clienti, per iniziare la produzione commerciale nel 2023. Inoltre in seguito, il produttore ha intenzione di passare allo sviluppo dei set T2, per avviarne la produzione nel 2024; saranno quindi con molta probabilità questi i pannelli che Apple potrebbe voler utilizzare per i propri dispositivi.

Ovviamente prima di tutto ciò, e con il legittimo scopo di mantenere la propria leadership nel settore dei display, Samsung implementerà per la prima volta i pannello OLED più avanzati sui propri prodotti, quali Galaxy Tab e Galaxy Books.

