Qualche minuto fa Apple ha annunciato ufficialmente un nuovo evento che si terrà la prossima settimana, martedì 8 marzo 2022. Denominato “Peek performance“, la casa di Cupertino ha già mandato i primi inviti per un evento che, anche stavolta non sarà dal vivo, ma pre-registrato a causa della pandemia.

Cosa presenterà Apple al Peek performance dell’8 marzo 2022

Un nuovo evento di lancio di Apple era nell’aria già da un po’, e l’ufficialità di oggi non fa che confermare le tante indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane relative a date presunte e nuovi prodotti in dirittura d’arrivo. Per il momento l’ufficialità riguarda solo nome, data e orario in cui si terrà Apple Peek performance: martedì 8 marzo alle ore 19:00 italiane.

Ad oggi non sappiamo perciò con certezza quali saranno i prodotti a salire sul palco, ma possiamo con buona probabilità farci un’idea ormai. In primis iPhone SE di terza generazione, il modello con connettività 5G che, secondo quanto trapelato di recente, dovrebbe riproporre il medesimo design delle versioni passate.

Al suo fianco, altrettanto probabile è la presentazione dei nuovi iPad Air (con chip A15 Bionic), e di nuovi Mac con a bordo i chip M2, che dovrebbe avere una CPU un po’ più veloce rispetto ad M1 ma sempre con architettura octa-core, andando a migliorare soprattutto a livello di performance grafiche. Le più recenti indiscrezioni ipotizzano si tratti di un MacBook Pro da 13 col medesimo design del modello attuale e un nuovo Mac mini, ma di certo ancora non c’è nulla. Il logo pulsante della mela morsicata in realtà aumentata? Difficile per ora azzardare se si tratti di un indizio o altro.

Comunque, per ulteriori fughe di notizie o, perché no, conferme ufficiali, continuate a seguirci. Altrimenti, l’appuntamento è per le 19:00 di martedì 8 marzo, non dimenticatelo.

