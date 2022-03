Xiaomi lancia oggi una nuova serie di offerte dedicate al suo ecosistema di prodotti “Smart Life”. Tramite lo store ufficiale di Xiaomi, a partire da oggi 28 febbraio e fino al prossimo 6 marzo, sono disponibili diverse offerte da non perdere con sconti su vari prodotti della gamma Xiaomi. Tra i prodotti in sconto troviamo diversi Smart TV oltre che alcuni indossabili come smartwatch o cuffie TWS. Non mancano, inoltre, gli sconti sui monopattini elettrici di casa Xiaomi. Andiamo a vedere quali sono le migliori offerte disponibili da sfruttare con questa nuova serie di offerte presentate oggi dall’azienda.

Xiaomi lancia le Offerte Smart Life: tanti sconti fino al 6 marzo

Le offerte Xiaomi diventano sempre più interessanti. La possibilità di acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato, infatti, grazie alle nuove Offerte Smart Life valide fino al 6 marzo è da cogliere al volo. Le occasioni per un buon affare non mancano di certo anche grazie all’ecosistema di prodotti Xiaomi, sempre più articolato e completo. Di seguito andiamo ad analizzare alcune delle offerte migliori (basterà cliccare sul nome del prodotto per accedere alla pagina dello store e completare l’acquisto).

Tra i prodotti in sconto troviamo buona parte della gamma Smart TV di casa Xiaomi. In particolare, si segnala l’offerta dedicata al Mi TV P1 50 che viene proposto al prezzo di 469,90 euro invece di 599,90 euro. C’è poi la possibilità di acquistare il Mi TV P1 55, modello più grande della stessa linea, che viene proposto in offerta a 499,90 euro invece di 649,90 euro. Ci sono sconti anche per TV più compatti ed economici. In offerta c’è il TV P1E da 43 pollici, acquistabile a 349,90 euro ad esempio.

Non manca la promozione dedicata al top di gamma Mi TV Q1. Il modello QLED di Xiaomi è acquistabile a 1299 euro invece di 1599 euro. Su tutti i prodotti TV in offerta c’è in regalo la Mi TV Stick EU. Da segnalare anche l’offerta dedicata al monitor Mi Curved Gaming Monitor da 34 pollici che viene proposto a 499,99 euro invece di 549,99 euro. In sconto c’è anche il Mi Air Purifier Pro EU White che viene offerto con un prezzo di 199,99 euro e con uno sconto di 100 euro sul listino.

Ottime offerte anche per la gamma di indossabili smart di Xiaomi. Da segnalare, ad esempio, l’offerta dedicata alle Mi True Wireless Earphones 2 Pro, proposte a 99,99 euro. In offerta c’è anche il Mi Watch Lite, acquistabile a 54,99 euro. La gamma smart di Xiaomi registra anche la promozione dedicata al Mi Robot Vacuum-Mop P che può essere acquistato a 349,99 euro con un risparmio di 50 euro rispetto al listino.

Come da tradizione, c’è spazio anche per la mobilità elettrica con alcuni scooter in offerta. La promozione più interessante riguarda il Mi Electric Scooter 1S che viene proposto a 329,90 euro, con 120 euro di sconto. I prodotti elencati sono solo una selezione delle tante offerte disponibili fino al prossimo 6 marzo. Per un quadro completo su tutti i prodotti in promozione da parte di Xiaomi è possibile consultare il link qui di sotto.

Segnaliamo, inoltre, che a partire dal 1° marzo, di giorno in giorno, saranno disponibili anche offerte Flash Sale su diversi prodotti dell’ecosistema Xiaomi che potranno essere acquistati in sconto solo per 48 ore. Per saperne di più e per monitorare tutte le offerte consigliamo, quindi, di dare un’occhiata al link qui di sotto:

Scopri qui le Offerte Smart Life di Xiaomi