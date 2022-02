Con l’inizio della settimana, su eBay prendono il via una nuova serie di offerte. Fino al prossimo 6 marzo (o fino ad esaurimento scorte), grazie alle nuove promozioni eBay, è possibile acquistare svariati prodotti a prezzo ridotto e con spedizione gratuita. Le offerte consentono di ottenere uno sconto fino al 50% sul prezzo di listino dei vari prodotti in sconto garantendo agli utenti la possibilità di fare dei veri e propri affari.

Tra gli sconti eBay di questa settimana c’è spazio per smartphone, notebook e TV oltre che per indossabili e elettrodomestici e anche prodotti abbigliamento e console e videogiochi. Andiamo a vedere quali sono le migliori offerte disponibili in questo momento con la nuova serie di promozioni della settimana di eBay che, ricordiamo, termineranno il prossimo 6 di marzo. Ecco i dettagli:

Partono le nuove offerte eBay della settimana: ecco le migliori

La nuova serie di offerte eBay della settimana include svariati prodotti a prezzo scontato da acquistare. Le offerte riguardano diverse categorie di prodotti, con una particolare attenzione ai prodotti di elettronica. Su tutti i prodotti in sconto c’è la spedizione gratuita oltre che la possibilità di risparmiare fino al 50% sul prezzo d’acquisto. Di seguito andremo a vedere le migliori offerte (basterà cliccare sul nome del prodotto in sconto per raggiungere la pagina eBay dove completare l’acquisto prima che le unità disponibili terminino).

Tra le promozioni più interessanti c’è quella dedicata ad iPhone 13 128 GB. Lo smartphone viene proposto al prezzo ridotto di 739 euro invece di 939 euro. Si tratta di uno sconto significativo che consente di acquistare lo smartphone di Apple ad uno dei migliori prezzi di sempre. Da segnalare anche un’ottima offerta dedicata ad un notebook Lenovo Essential V15.

Si tratta di un ottimo portatile economico con processore Ryzen 3200u, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD che viene proposto al prezzo scontato di 349 euro. Da segnalare anche l’offerta dedicata all’Acer Swift 3 da 15.6 pollici con Ryzen 5500u, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD. Il portatile viene proposto al prezzo scontato di 675 euro. Per chi è in cerca di un nuovo smartwatch, invece, segnaliamo l’offerta dedicata all’ottimo Huawei Watch GT 2 Sport che viene proposto a 109,99 euro invece di 199,90 euro.

Da segnalare anche ampio spazio alle offerte per Smart TV. Tra gli sconti più interessanti segnaliamo l’offerta dedicata al TV Hisense 65AE7230F. Si tratta di un TV da 65 pollici di diagonale con risoluzione Ultra HD 4K che viene proposto al prezzo di 569 euro con uno sconto del 24% rispetto al prezzo di listino. In offerta c’è anche il TV Samsung UE55AU7170UXZT da 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K che viene proposto a 469 euro invece che a 749 euro.

C’è anche un’ottima offerta per la Nintendo Switch. La console di casa Nintendo viene proposta al prezzo di 271 euro con la possibilità di ottenere uno sconto extra del 10% andando ad inserire il coupon SMARTHOME22. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare la Nintendo Switch OLED al prezzo di 399,90 euro con consegna rapida. È ancora disponibile, anche se le unità sono destinate a esaurirsi rapidamente, anche la Xbox Series X.

Le offerte illustrate in precedenza sono solo una piccola selezione delle tante promozioni che eBay mette a disposizione dei suoi utenti nel corso di questa settimana. Fino al prossimo 6 marzo o fino ad esaurimento scorte, infatti, è possibile accedere a svariate promozioni da sfruttare al volo. Per scoprire tutte le migliori offerte disponibili in questo momento potete dare un’occhiata al link qui di sotto. Ricordiamo che su tutti i prodotti in offerta c’è la spedizione gratuita.

