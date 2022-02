La triste e delicata situazione europea degli ultimi giorni è sotto gli occhi di tutti, qualcosa che per i tempi moderni non si pensava potesse riproporsi così vicino a casa nostra, è invece accaduta; una nazione, sovrana sul proprio territorio, è stata invasa da un’altra, con il palese, seppur velatamente celato scopo, di espandere i propri confini.

L’Ucraina è sotto assedio e, purtroppo per lei, non sembra poter uscire incolume da questa situazione; i potenti della terra condannano l’operato della Russia, ma nessuno può (e in parte vuole) fare niente più che stabilire delle sanzioni economiche nei confronti della nazione guidata da Putin. Qualcuno che però ha deciso di intraprendere una strada diversa c’è, è il collettivo di hacker Anonymous , vediamo insieme come hanno deciso di muoversi.

Gli hacker di Anonymous hanno condotto un attacco DDos contro i siti del governo russo

Per chi non li conoscesse, Anonymous è un collettivo di hacker decentralizzato, senza gerarchia o leadership e non facente riferimento ad alcuna nazione, che nelle scorse ore ha disabilitato diversi siti web del governo russo, dirigendo l’attacco informatico anche contro il servizio di notizie Russia Today, controllato dallo Stato e utilizzato a fini propagandistici, nonché considerato lo strumento di propaganda personale di Putin.

L’attacco ha avuto un effetto breve ed è riuscito per poco a rendere irraggiungibili gli obbiettivi che sono stati colpiti, tra cui anche i siti web del Cremlino, del governo russo e del ministero della Difesa; il collettivo riferisce di essere riuscito a rallentare l’accesso ad alcuni siti, mentre altri sono stati messi offline per “periodi di tempo prolungati”.

Robert Potter, esperto di sicurezza informatica, ha spiegato che l’attacco DDos ha coinvolto più sistemi, invadendo i siti web presi di mira in modo che nessun altro traffico dati potesse passare, si è in pratica intasato l’accesso ai siti scelti come obbiettivo, “è come cercare di far passare cinque persone attraverso una porta contemporaneamente“, ha detto. Il motivo per cui l’attacco non ha avuto una durata particolarmente protratta nel tempo, è intrinseco nella natura degli attacchi DDos, sono semplici da mettere in atto, ma altrettanto semplice è difendersi da essi, infatti è sufficiente bloccare tutto il traffico internet proveniente dall’estero per risolvere la situazione e pare sia questa la contromisura adottata dalla Russia.

In sostanza quello messo in atto dal collettivo Anonymous è stato un primo passo, gli stessi hacker il 15 febbraio minacciavano di prendere in ostaggio i sistemi di controllo industriali russi se la crisi in Ucraina fosse peggiorata, non è quindi da escludere che vengano messe in atto nuove misure per tentare di recare danno alla nazione occupante; inoltre, considerando la non appartenenza del collettivo ad alcuna nazione, lo stesso Potter fa notare che “qualsiasi attività informatica concettualmente anonima e negabile ha maggiori probabilità di avere successo in quanto non intensificherà le cose tra i paesi“.

Ovviamente, anche il governo russo dispone di “forze armate informatiche” (e ne abbiamo anche parlato di recente) ed è più che probabile che nel prossimo futuro arrivino notizie di attacchi informatici tra nazioni, un’escalation porterebbe sicuramente ad un attacco informatico russo nei confronti degli Stati Uniti ad esempio.

Insomma, ben venga l’impegno profuso dal collettivo, nella speranza che le prossime azioni possano non solo essere più efficaci, ma soprattutto non peggiorare una situazione già altamente drammatica.