Il Mac mini potrebbe un giorno diventare ancora più compatto secondo un brevetto recentemente depositato da Apple. Il colosso di Cupertino sta pensando di realizzare un Mac contenuto in una tastiera che potrebbe essere di poco più spessa rispetto a Apple Magic Keyboard.

L’idea di Apple riporta alla mente i personal computer degli anni ’80 come ad esempio Commodore 64, Atari ST, MSX, Apple II e molti altri.

Apple brevetta un Mac alloggiato in una tastiera

La documentazione di brevetto descrive più che altro le soluzioni per controllare la temperatura dei componenti all’interno della tastiera e i vari alloggi. Per rendere il dispositivo ancora più portatile il brevetto riporta che la tastiera può essere ripiegata attorno a un asse, inoltre potrebbe integrare la connettività Wi-Fi o mobile.

La documentazione non descrive precisamente quali componenti sarebbero utilizzati, ma specifica che il display non è incluso. Apple afferma che un dispositivo del genere può consentire a un utente di trasportare un singolo dispositivo di elaborazione in grado di fornire un’esperienza desktop in qualsiasi luogo dotato di uno o più monitor.

Questa domanda di brevetto è accreditata a tre inventori, uno dei quali è Brett W. Degner che ha precedentemente brevettato un iMac realizzato da una lastra di vetro.

