Apple prosegue con il suo impegno per offrire una gamma più diversificata di opzioni per la voce del suo assistente virtuale Siri. Dall’anno scorso quest’ultimo non utilizza più una voce femminile per impostazione predefinita, poiché gli utenti devono scegliere la loro preferenza tra le opzioni disponibili.

L’anno scorso il colosso di Cupertino ha aggiunto due opzioni Siri registrate da doppiatori di colore, mentre ora l’azienda sta sperimentando una nuova voce dal tono non chiaramente appartenente al genere maschile o femminile, definita appunto di genere neutro.

Apple lancia una nuova voce per Siri di genere indefinito

Apple ha confermato che la nuova voce neutra è stata registrata da un membro della comunità LGBTQ+, ma non ha fornito ulteriori dettagli in merito.

In una dichiarazione ad Axios Apple ha manifestato l’entusiasmo per la nuova voce Siri, ribadendo l’impegno dell’azienda nel rendere l’esperienza con l’assistente virtuale sempre più personalizzabile per i milioni di persone in tutto il mondo che si affidano a Siri.

La nuova voce è stata aggiunta con le versioni beta di iOS 15.4 che sono state rilasciate martedì agli sviluppatori e al pubblico. Per ora la nuova voce è disponibile solo in lingua inglese e bisognerà vedere se l’opzione verrà un giorno estesa a più lingue.

Potrebbe interessarti: come usare Siri su Apple Watch