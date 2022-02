Giornata poco piacevole quella di oggi 23 febbraio 2022 per numerosi utenti di linea fissa Vodafone, sono molte infatti le segnalazioni relative a disservizi che stanno rendendo difficile l’uso di diversi servizi e siti internet come ad esempio Amazon, Twitter ma non solo. Vediamo cosa sta succedendo.

Internet non funziona ai clienti Vodafone: down 23 novembre 2022

Le problematiche riguardano principalmente la rete di linea fissa quindi Vodafone Fibra e Vodafone ADSL e rende impossibile navigare, seppur a singhiozzo, alcuni dei siti più famosi: Amazon, Twitter, Facebook, etc. Lo staff tecnico di Vodafone fa sapere, proprio su Twitter, che sono a conoscenza del problema e stanno intervenendo per risolvere, di conseguenza vi confermiamo che non è un problema vostro se non riuscite a navigare bensì dell’operatore stesso.

Al momento pare che non siano state attuate soluzioni soddisfacenti, vi terremo informati in questo articolo qualora ci fossero novità. Dunque non resta che pazientare e nel mentre provare a navigare da mobile.

Se avete un altro operatori o problemi di internet in generale, potete dare un occhio ai nostri 10 consigli per risolvere se internet non funziona.

