Su Amazon le offerte non mancano mai e quelle che prendiamo in esame in questa sede coinvolgono notebook, monitor e tablet di un unico brand: è partita la Huawei Week.

Prima di entrare nel merito delle offerte proposte, vale la pena fare una premessa di carattere generale: tutti i prodotti di seguito menzionati sono venduti e spediti da Amazon con Prime, pertanto sono coperti dalla solita ottima garanzia del colosso dello shopping online e prevedono la consegna in tempi rapidi.

Offerte Huawei Week di Amazon

Tra i prodotti a marchio Huawei al centro di queste offerte troviamo: tablet economici come Huawei MatePad T 10 2021 e Huawei MatePad T 10s 2021 e tablet di fascia più alta come Huawei MatePad 11 (ecco la nostra recensione); notebook di fascia medio-bassa della serie MateBook D, in particolare Huawei MateBook D 14 e Huawei MateBook D 15, notebook più costosi e prestanti della serie MateBook quali Huawei MateBook 14 2021, Huawei MateBook 14s e Huawei MateBook X Pro 2021; monitor interessanti come Huawei MateView e Huawei MateView GT da 27 e 34 pollici.

Ecco tutte le offerte attive in questo momento:

Tutte le offerte sono disponibili anche al link sottostante:

Offerte Huawei Week su Amazon.it

