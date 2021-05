Huawei MateBook 14 arriva in Italia con Intel Core di 11a generazione e super bundle di lancio

Huawei MateBook 14 arriva in Italia con Intel Core di 11a generazione...

Nella giornata di oggi, 31 maggio 2021, è stato annunciato ufficialmente il nuovo Huawei MateBook 14 edizione 2021, contraddistinto dalla presenza di processori Intel Core di undicesima generazione e pronto ad approdare sul mercato italiano con un bundle di benvenuto decisamente ricco.

L’annuncio è stato commentato con queste parole da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia: «In Huawei continuiamo a innovare nei prodotti per offrire ai nostri utenti device performanti e versatili e il laptop, strumento di lavoro, ma anche compagno di intrattenimento, è necessario per vivere al meglio la quotidianità tecnologica in tutti gli scenari, dall’ufficio alle mura domestiche. Il nostro obiettivo è quello di completare la nostra MateBook Series con PC sempre più leggeri e potenti, che si adattino alle abitudini dei nostri utenti, grazie a funzionalità intelligenti sempre più avanzate».

Huawei MateBook 14 2021: caratteristiche tecniche e funzioni

Questo aggiornamento tecnico di Huawei MateBook 14 riprende tutti i pregi che avevano fatto del suo predecessore un modello estremamente apprezzato e consigliato e vi aggiunge i processori Intel Core di nuova generazione.

Il DNA rimane invariato e riconoscibile, come testimoniato dal design minimalista e semplice, con bordi sottili, display 2K FullView in 3:2, con supporto multi-touch, che copre oltre il 90% della superficie frontale.

Allo stesso modo, vengono confermate caratteristiche chiave come il sistema di raffreddamento proprietario Huawei Shark-Fin, l’integrazione di una batteria da 56 Wh, le memorie SSD veloci e tutto quell’insieme di funzioni che contribuisce a rifinire l’esperienza utente, come: Huawei Share, Multi-screen Collaboration, PC Manager, Eye Comfort Mode, Fingerprint Power Button.

Ecco la scheda tecnica della versione aggiornata di Huawei MateBook 14:

display FullView (cornici di appena 4,9 mm, rapporto schermo/corpo del 90%) da 14 pollici con risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), 185 ppi, supporto 100% spazio colore sRGB, rapporto di contrasto 1.500:1, luminosità di picco di 300 nit, DC Dimming e certificazione TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu

processori Intel Core i5 e i7 di undicesima generazione con Intel iris Xe Graphics

16 GB di memoria RAM di tipo DDR4 e 512 GB di memoria interna SSD

batteria da 56 Wh con ricarida rapida Huawei SuperCharge tramite caricabatterie USB-C da 65 W; modalità Power Off Reverse Charging.

design con chassis in metallo, spessore di 15,9 mm e peso di 1,49 kg

doppio altoparlante da 2W

sistema operativo Windows 10 con Microsoft 365 Personal

funzioni Huawei Share, Multi-screen Collaboration, PC Manager, Eye Comfort Mode, Fingerprint Power Button, Finger Gesture Screenshot, scorciatoia Fn+P per passaggio rapido dalla modalità Standard a quella Performance

Prezzi, disponibilità in Italia e promozione di lancio

Il notebook verrà portato sul mercato insieme ad una serie di accessori, tra i quali figurano lo zaino Huawei Classic Backpack e la tastiera Huawei Slim Keyboard.

La versione aggiornata con processori Intel Core di undicesima generazione di Huawei MateBook 14 è già disponibile in preordine sul Huawei Store con una ghiotta promozione di lancio.

In particolare, la configurazione con Intel Core i5, 512 GB di SSD e Microsoft 365 Personal preinstallato è disponibile al prezzo di 1.249 euro e include nel bundle anche il monitor Huawei Display 23.8 (venduto separatamente a 159 euro), lo zaino Huawei Backpack Swift (acquistabile separatamente a 39,90 euro) e il mouse Huawei Bluetooth Mouse Swift (venduto a parte a 39,90 euro).

Microsoft 365 Personal preinstallato e gli stessi accessori sono compresi nel prezzo anche nel caso della configurazione con Intel Core i7 e 512 GB, che viene proposta al prezzo di 1.399 euro.

Ecco i link per l’acquisto:

Per coloro che volessero risparmiare un po’, sul Huawei Store sono disponibili anche le seguenti offerte:

Se siete alla ricerca di un nuovo laptop, vi ricordiamo che l’Amazon Prime Day 2021 si sta avvicinando: potete iniziare a salvare tra i preferiti la nostra pagina dedicata alle migliori offerte sui notebook.