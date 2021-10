Huawei MateBook 14s arriva in Italia: design premium e hardware potente

A seguito della presentazione di Huawei MateBook 13 e MateBook 14s di metà settembre, quest’oggi il modello Huawei MateBook 14s arriva in Italia.

Huawei MateBook 14s arriva in Italia

Munito di un design pulito e dal forte sapore premium per via dei materiali pregiati con cui è costruito il telaio, il notebook dispone di pannello touchscreen da 14,2 pollici di tipo LTPS nel formato 3:2 con risoluzione a 2.5K pari a 2520 x 1680 pixel, frequenza di aggiornamento a 60 oppure 90 Hz e luminosità di 400 nits. Il rapporto telaio/display del 90% offre quasi un’esperienza di visione edge-to-edge, merito anche della webcam sul bordo alto che non crea alcun tipo di interruzioni.

La tastiera rinnovata non solo è più morbida durante la digitazione, ma dispone anche della retroilluminazione per offrire il massimo del comfort e della precisione durante la digitazione anche in ambienti poco illuminati. L’hardware disponibile vede la presenza dei processori Intel Core i7-11370H oppure Intel Core i5-11300H, scheda video integrata Intel Iris Xr, 8/16 GB di RAM di tipo LPDDR4x, fino a 1 TB di spazio interno in formato NVMe PCIe, una batteria da 60 Wh con ricarica a 90 W con l’alimentatore compatibile con altri dispositivi dell’azienda grazie alla tecnologia Huawei SuperCharge.

Piuttosto completa anche la connettività con jack audio da 3.5 mm, una porta HDMI, due porte USB Type-C (nella versione con Intel EVO una di queste è di tipo Thunderbolt), una porta USB Type-C 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax. Ultima chicca: il sensore di sblocco con impronte digitali integrato nel tasto di accensione e la possibilità di attivare la modalità performance tramite la combinazione dei tasti Fn+P.

Prezzo e disponibilità Huawei MateBook 14s

Huawei MateBook 14s sarà disponibile nelle prossime settimane nelle seguenti configurazioni e prezzi: