Huawei lancia MateView GT in Italia insieme un paio di accessori per notebook

Huawei lancia MateView GT in Italia insieme un paio di accessori per...

Nel corso dell’evento in cui è stata presentata la versione italiana Huawei MateBook 14s il produttore cinese ha annunciato alcuni prodotti che saranno molto apprezzati, sia da chi utilizza un notebook che da chi invece preferisce un PC fisso, Mac o Windows che sia. Si parte dal monitor Huawei MateView da 27 pollici per passare al mouse wireless con annesso mouse pad, dotato di ricarica wireless. Scopriamo dunque le novità presentate oggi da Huawei.

Huawei MateView GT

Per trasformare Huawei MateBook 14S in una perfetta postazione da lavoro domestica, ma anche per un PC Windows o per un Mac, Huawei MateView GT 27″ è la soluzione perfetta, soprattutto per gli appassionati di gaming. Caratterizzato da una curvatura 1500R e da un elevato refresh rate, ben 165 Hz, il nuovo monitor migliora la produttività dei dispositivi mobili, ereditando il DNA della serie GT.

Huawei MateView GT 27″ è realizzato con un fattore di forma di 16:9 e una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, e grazie alla curvatura risulta ideale sia per il lavoro, avvolgendo l’utente, sia per la visione di film, serie TV o per momenti ludici. La calibrazione che rispecchia gli standard della serie GT permette di avere colori di livello cinematografico, con un’accuratezza DeltaE inferiore a 2. In questo modo i colori vengono riprodotti in maniera precisa, per garantire immagini vibranti e autentiche. Alla qualità delle immagini contribuiscono una elevata luminosità, il contrasto 4000:1 e il supporto allo standard HDR10 che valorizza ogni dettaglio della gamma dinamica.

Se siete appassionati di gaming il nuovo monitor fa decisamente al caso vostro, la frequenza di refresh a 165 Hz elimina ogni sfarfallio e la funzione Dark Field Control permette di individuare i nemici nascosti nelle zone buie grazie alla regolazione del contrasto. E la funzione Crosshairs permette di avere un mirino a disposizione anche se il gioco non lo prevede, per una maggiore precisione.

Completa anche la dotazione di porte di connessione, con una porta HDMI 2.0, una DisplayPort 1.2 e una porta di ricarica USB Type-C. In questo modo sarà possibile collegare anche console da gioco, per sfruttare le ottime caratteristiche del pannello.

Huawei Wireless Mouse GT e Charging Mouse Pad GT

Per completare una perfetta scrivania da gioco, ma anche da lavoro, Huawei ha presentato anche Huawei Wireless Mouse GT, compatibile con sistemi Windows, macOS e Linux. È dotato di connessione Bluetooth e WiFi, con il ricevitore USB fornito nella confezione di vendita, dispone di nove tasti, inclusi quelli per regolare la precisione, che può raggiungere i 16.000 DPI.

Integra una batteria ricaricabile da 790 mAh che offre 35 ore di utilizzo con una carica di appena 5 minuti, sia in modalità wireless che tramite porta USB Type-C. Non mancano diversi inserti illuminati come si confà per un mouse da gioco, ma è possibile spegnere tutto per un look più “serioso”.

Il secondo accessorio invece è Huawei Wireless Charging Mouse Pad GT, dotato di connettore USB Type-C con supporto per alimentazione 12V/2A, 10V/1.8A, 9V/2A, Power Delivery e protocollo SCP. È in grado di erogare una potenza massima di 15 watt, per ricaricare gli smartphone o i dispositivi che supportano la ricarica wireless. È inoltre in grado di erogare 10W, 7,5W e 5 watt per la massima compatibilità.

Prezzi e disponibilità

Huawei MateView GT 27″ è in preordine sullo store ufficiale dal 5 ottobre all’8 novembre al prezzo di 399,90 euro, con Wireless MousePad GT e Wireless Mouse GT in omaggio. Depositando un acconto di 10 euro inoltre l’utente otterrà uno sconto aggiuntivo di 50 euro.

Huawei Wireless Mouse GT sarà in vendita da novembre al prezzo di 129 euro, mentre Il Mouse pad con ricarica wireless potrà essere acquistato sullo store ufficiale al prezzo di 89 euro. Huawei ha lanciato inoltre un paio di interessanti promozioni su alcuni notebook già in commercio.

Dal 5 al 18 ottobre, HUAWEI MateBook 14 nella versione con Intel Core i5 11th (8+512GB), nella colorazione Space Gray, è disponibile al prezzo di 1099,00 euro con in regalo HUAWEI Ultra-Slim Wired Keyboard, HUAWEI Bluetooth Mouse e un anno di Huawei Care – Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 100,00 euro.

Dal 5 ottobre per tutto il mese di ottobre sarà in promozione anche MateBook X Pro 2021 (i7; 16GB+512GB) di colore Emerald Green al prezzo di 1699,00 euro con HUAWEI Bluetooth Mouse, HUAWEI Classic Blackpack e un anno di Huawei Care – Servizio di Garanzia Commerciale Estesa 12 Mesi per MateBook; inoltre, solo su Huawei Store, depositando un acconto di 20,00 euro, si ottiene uno sconto extra di 200,00 euro.