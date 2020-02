Oltre all’annuncio di un aggiornamento hardware del MateBook X Pro, oggi Huawei ha anche confermato ufficialmente che la serie MateBook D già lanciata in Cina arriverà anche nei mercati occidentali.

Come si deduce dai rispettivi nomi, MateBook D 14 e MateBook D 15 impiegano rispettivamente display da 14 e 15,6 pollici, ma poiché la serie D è orientata al budget, la risoluzione degli schermi è di 1920 x 1080 pixel e il peso è leggermente superiore con 1,38 kg per il laptop da 14 pollici e 1,62 kg per la variante da 15,6 pollici.

Varianti per Huawei MateBook D 14 e D 15

Huawei solitamente offre più opzioni basate sulla CPU. Entrambe le macchine possono essere dotate dei nuovi chip Intel Core i5-10210U o Core i7-10510U, oppure della CPU AMD Ryzen 5 3500U.

La RAM arriva fino a 8 GB e le opzioni SSD raggiungono i 512 GB per la versione da 14 pollici mentre il modello da 15,6 pollici può contenere anche un HDD aggiuntivo. A seconda della configurazione scelta, la scheda grafica sarà Nvidia GeForce MX250 o Radeon Vega 8.

Stranamente, il modello da 15,6 pollici ha una batteria da 42 Wh mentre la variante da 14 pollici monta una batteria da 56 Wh, forse per il fatto che il notebook da 15,6 pollici necessita dello spazio per alloggiare l’HDD aggiuntivo.

Il prezzo di Huawei MateBook D 14 parte da 699 euro per le opzioni Ryzen, mentre la variante Intel si posiziona a quota 949 euro dal momento che include una discreta GPU Nvidia MX250. Huawei MateBook D 15 costa 649 euro nella versione AMD oppure 949 euro nella configurazione con Intel Core i5 abbinata a Nvidia MX250.