AMD ha superato Intel per la prima volta nella storia dell’azienda con una capitalizzazione di circa 197,75 miliardi di dollari alla chiusura del mercato del 15 febbraio rispetto ai 197,24 miliardi di Intel. L’improvvisa impennata della capitalizzazione di mercato di AMD arriva grazie alla più grande acquisizione della storia nel settore dei semiconduttori.

L’acquisizione di Xilinx da parte di AMD ha contribuito in modo massiccio a superare Intel di soli 51 milioni di dollari, ma ciò è ancora più sorprendente se si considera che solo sei anni fa AMD era vicina al fallimento, mentre oggi detiene una quota più alta di tutti i tempi nel mercato delle CPU che le ha permesso di concludere l’affare più grande nella storia dei semiconduttori.

Tuttavia Intel è ancora di gran lunga l’azienda più grande e controlla circa il 75% della quota di mercato complessiva di x86. Intel genera anche molte più entrate e profitti all’anno rispetto ad AMD e sta uscendo dal suo sesto anno di entrate record.

Oltretutto Intel produce i propri chip tramite la sua una rete globale di fabbriche, mentre AMD progetta i chip ed esternalizza la produzione.

AMD ha ottime prospettive di crescita rispetto a Intel

Il mercato sembra tuttavia generalmente ottimista sulle prospettive di crescita di AMD rispetto a quelle di Intel, poiché la recente acquisizione di Xilinx espande ampiamente l’offerta di chip dell’azienda, aprendo nuovi orizzonti come ad esempio quelli relativi alla guida automatizzata, ai mercati IoT, al settore aerospaziale e delle comunicazioni. Inoltre Xilinx è attualmente un’azienda che gode di ottima salute.

Tuttavia Intel non resterà a guardare, in quanto l’azienda ha recentemente acquisito Tower Semiconductor per la produzione di chip on-demand per altre aziende e ha portato la spesa in ricerca e sviluppo ai massimi recenti.

