A quanto pare, secondo quanto rivelato da un informatore, Apple ha cambiato i piani relativi alla terza generazione di iPhone SE il quale, invece di offrire specifiche rivoluzionarie, si baserà su specifiche di base aggiornate. Un cambiamento netto rispetto a quanto era stato rivelato dallo stesso leaker chiamato @dylandkt su Twitter.

Niente design rivoluzionario per la terza generazione di iPhone SE

In base a quanto affermato dallo stesso informatore, che ha aggiornato il suo tweet originale, sembrerebbe che Apple abbia cambiato idea sull’iPhone SE in arrivo quest’anno, riservando tutti i principali cambiamenti per la prossima versione in arrivo nel 2024. Questo fa si che la terza generazione dell’iPhone SE avrà lo stesso design della variante 2020, a sua volta basata su iPhone 8. Saranno mantenuti anche il pannello LCD da 4.7 pollici e i 3 GB di RAM.

*Update to this tweet!* The iPhone SE with a similar design to the XR/11 with a slightly smaller screen size, has been pushed back to an expected release of 2024. For 2022, Apple will instead release an iPhone SE with 5G, a spec bump, and the same design as the 2020 model. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

I suoi punti di forza saranno la connettività 5G e il nuovo processore, probabilmente basato sulla generazione precedente del chip A14 Bionic, anche se un informatore sostiene che sarà adottata la versione A15 che alimenta gli ultimi iPhone.

Come segnalato nel tweet, le modifiche al design saranno riservate al modello previsto per il 2024. Dylan afferma che verrà fornito con un Touch ID incorporato nel pulsante di accensione e prenderà spunto dal design di iPhone XR e iPhone 11, entrambi con una tacca e uno schermo da 6,1 pollici, ma aggiunge che il quarto modello di iPhone SE sarà avere uno schermo leggermente più piccolo.

Ci sono altri due rapporti relativi alla quarta generazione di iPhone SE, uno secondo cui lo smartphone sarebbe dotato di un display LCD con dimensione comprese fra 5.7 e 6.1 pollici e la fotocamera frontale punch-hole con lancio nel 2024, e uno che sostiene che il modello ridisegnato arriverà nel 2023 con 4 GB di RAM.

Per ora però conviene restare concentrati sull’iPhone SE 2022 che sarà probabilmente rilasciato nella prima metà di quest’anno e che, secondo alcune previsioni, potrebbe spostare più di un miliardo di utenti Android non premium su iOS. Anche il prezzo di partenza di 399$ (circa 352 euro), se confermato, renderebbe questo nuovo telefono della mela uno dei migliori dispositivi di fascia media dell’anno.

iPhone 14 Pro adotterà una fotocamera punch-hole?

Ma le informazioni di Dylan non si fermano qui, con il leaker che afferma che la linea di iPhone 14 Pro presenterà un design forato a forma di pillola per la sua fotocamera frontale, con la maggior parte dell’hardware relativa al Face ID posizionato sotto il display, andando così ad eliminare il notch.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

Questo rapporto conferma le voci precedenti del noto analista Apple, Ming-Chi Kuo, rilasciate alla fine dell’anno scorso, le quali affermavano che la prossima generazione di iPhone avrebbe adottato una fotocamera punch-hole.

Apple ha portato il suo primo importante cambiamento per il notch con il lancio della linea iPhone 13 la quale presenta una tacca più piccola, e spostare l’hardware sotto lo schermo lasciando visibile solo la fotocamera ha molto senso. Questo impedirebbe alla tecnologia IR, sulla quale si basa Face ID, di essere influenzata dalla “nebulosità” e dai colori deboli che esistono per le attuali fotocamere sotto il display. Inoltre metterebbe Apple alla pari con i concorrenti Android, i quali hanno eliminato da tempo l’utilizzo del notch.

Il colosso americano potrebbe comunque tenere la versione slim del notch presentata lo scorso anno come differenziazione del design tra la gamma standard e quella Pro. Sembra inoltre che le ambizioni di Apple sotto il display si estenderanno solo al Face ID. I rapporti rilasciati da Kuo a fine 2021, affermavano infatti che i piani di Apple di riportare il suo sensore Touch ID e inserirlo sotto il display non saranno effettivi prima del 2023.

Sempre secondo il leaker @Dylandkt, il colosso americano sta anche testando più prototipi di iPhone pieghevoli, ma un lancio effettivo è probabilmente ancora lontano.

1/3 For those who are curious about a foldable iPhone, Apple is definitely working and testing multiple prototypes that contain foldable displays. Too many compromises still exist with foldable display technology though. — Dylan (@dylandkt) January 6, 2022

“Esistono ancora troppi compromessi con la tecnologia del display pieghevole”, ha scritto DylanDKT. L’obiettivo, ha aggiunto, è garantire che un dispositivo iPhone pieghevole “non sia una regressione dall’attuale fattore di forma dell’iPhone”. Apple, in altre parole, sta giocando a lungo come fa di solito. Tuttavia l’azienda potrebbe avere dubbi sulla tendenza generale degli smartphone pieghevoli.

Cosa ne pensate di questi probabili nuovi iPhone?

