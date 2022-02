Lenovo ThinkBook 13x è oggi ufficiale in Italia, un notebook con processori Intel Core di undicesima generazione, pratico da portare in giro e interessante per diverse ragioni. C’è Windows 11 di serie, uno schermo (anche) touch da 13,3 pollici HDR in 16:10, una batteria da 53 Wh e un design accattivante, tanto per dare un’idea del prodotto in questione. Comunque, per saperne di più sulle caratteristiche tecniche, sui prezzi e sulla disponibilità in Italia di Lenovo ThinkBook 13x, seguiteci.

Caratteristiche tecniche e design di Lenovo ThinkBook 13x

Lenovo ThinkBook 13x si presenta con uno schermo IPS antiriflesso (volendo touch) da 13,3 pollici di diagonale con risoluzione WQXGA (2560 x 1600 pixel) in formato 16:10, con 400 nit di luminosità massima, 100% di copertura della gamma di colori sRGB, protezione Corning Gorilla Glass, Dolby Vision e certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu (qui per i consigli a tal proposito e per saperne di più).

Il cuore del nuovo portatile di Lenovo è composto da processori Intel Core di undicesima generazione (fino a i7) a cui fanno da corredo la scheda grafica Intel Iris X, memorie RAM LPDDR4x a due canali (fino a 16 GB) e unità SSD PCIe M.2 di quarta generazione (fino a 1 TB).

Per il resto, Lenovo ThinkBook 13x vanta una webcam HD con otturatore per la privacy, è dotato di connettività Wi-Fi 6 con Bluetooth 5.2, di due porte USB C Thunderbolt 4, di un’entrata jack autio da 3,5 mm combinato con il microfono, di una tastiera di dimensioni standard retroilluminata, di 2 altoparlanti Harman Kardon da 2 W con Dolby Atmos e di 4 microfoni corredati di cancellazione del rumore.

La batteria, come anticipato, è da 53 Wh e promette un’autonomia massima di 12,5 ore che salgono a 15 sfruttando la ricarica wireless con l’accessorio opzionale ThinkBook Charging Mat.

Lato design, Lenovo ThinkBook 13x si presenta in due colorazioni (Storm Grey e Cloud Grey) con un rivestimento superiore in alluminio anodizzato che gli dona una certa eleganza. Il portatile, come dicevamo, è molto leggero e adatto a essere trasportato ovunque, merito di un peso che sulla bilancia fa segnare meno di 1,2 kg e di dimensioni decisamente ridotte, grazie all’ottimo lavoro di ottimizzazione degli spazi che ben si nota guardando ad esempio i bordi del display.

Immagini di Lenovo ThinkBook 13x

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Lenovo ThinkBook 13x

Lenovo ThinkBook 13x è stato presentato in Italia proprio oggi, dove è disponibile al prezzo di 1.369 euro + IVA, quindi a 1670,18 euro. Pur non avendo ricevuto attualmente informazioni sull’effettiva disponibilità sul mercato, ci aspettiamo un imminente arrivo sullo store di Lenovo e sui principali distributori del produttore.

Potrebbe interessarti anche: migliori notebook Lenovo, la nostra selezione