Per chi è in cerca di una nuova VPN che sia affidabile, sicura e conveniente c’è la possibilità di puntare su X-VPN. Si tratta, infatti, di una delle migliori soluzioni del settore grazie alle ottime performance generali, agli elevati standard di sicurezza utilizzati ed al supporto multipiattaforma che ne semplifica l’utilizzo su tutti i propri dispositivi.

A rendere ancora più vantaggiosa la scelta di puntare su X-VPN c’è la nuova offerta disponibile in questo momento. Per tutti i nuovi utenti e per chi in passato ha già usato il servizio, X-VPN è disponibile con uno sconto del 50% sull’abbonamento annuale. Vediamo i dettagli della promozione e tutto quello che c’è da sapere su quest’ottima VPN.

X-VPN: ottime performance, massima sicurezza e supporto multipiattaforma completo

X-VPN è una delle migliori soluzioni per tutti gli utenti del web in cerca di una VPN in grado di fornire sicurezza e anonimato durante la connessione andando ad eliminare tutte le restrizioni geografiche e le censure che caratterizzano Internet. Questa VPN utilizza 10 protocolli proprietari per lo sblocco di diversi tipi di firewall, garantendo così un accesso completo e senza limitazioni ad Internet

. Il servizio è, inoltre, ideale per aggirare le limitazioni geografiche ed accedere a servizi di streaming o server di videogiochi non accessibili dall’Italia o, più in generale, dal luogo in cui ci si trova al momento (ipotizziamo il caso di un utente italiano che, dall’estero, vuole accedere ad un servizio disponibile solo nel nostro Paese). X-VPN è anche completamente multipiattaforma.

La VPN, infatti, offre un supporto a dispositivi Android ed iOS ed ai PC Windows, macOS e Linux. La VPN è disponibile anche come estensione per Google Chrome e come applicazione per i dispositivi Fire TV di Amazon (quindi può essere installato sulle Fire Stick scaricando l’app dall’App Store). X-VPN può essere installata anche direttamente sul router, offrendo un ampio supporto a tutti i principali dispositivi sul mercato, oltre che su dispositivi Android TV e su console Playstation 4, Playstation 5 e Nintendo Switch (sfruttando l’app per Android o iOS).

Per chi sceglie X-VPN c’è, quindi, la possibilità di sfruttare le funzionalità del servizio su tutti i propri dispositivi. Con un singolo account è possibile utilizzare la VPN su 5 diversi dispositivi. In termini di sicurezza, inoltre, X-VPN utilizza la crittografia AES-256-bit per proteggere i dati di connessione dell’utente e massimizzare la privacy durante l’utilizzo.

L’abbonamento annuale a X-VPN è scontato del 50%

La promozione attualmente in corso rappresenta davvero l’occasione giusta per utilizzare X-VPN. Per tutti nuovi utenti c’è, infatti, la possibilità di attivare l’abbonamento di 1 anno con uno sconto del 50%. La sottoscrizione ha un costo di 71,88 dollari (pari a 5,99 dollari al mese, la metà del costo del tradizionale abbonamento con fatturazione mensile pari a 11,99 euro). Il pagamento può avvenire tramite PayPal, carte di pagamento Visa e Mastercard e diversi altri sistemi di pagamento, tra cui anche le criptovalute.

Attiva l’offerta dedicata a X-VPN

Leggi anche: X-VPN: come funziona e cosa può fare