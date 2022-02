Questa settimana, attraverso Bloomberg, Jaguar e Land Rover hanno annunciato l’arrivo di un aggiornamento software che offrirà una profonda integrazione con Alexa per i loro modelli di veicoli più recenti. Tutto ciò deriva dall’intenzione di Amazon di consentire, alle case automobilistiche, di integrare il proprio assistente nelle loro autovetture con maggiore facilità.

L’aggiornamento è disponibile via OTA per oltre 200.000 veicoli tra Jaguar e Land Rover dotati di sistema infotainment Pivi Pro 3.0 e successivi. Vediamo insieme qualche dettaglio.

Amazon vuole entrare nel settore automobilistico ritagliandosi la sua fetta di mercato

A differenza di molti altri produttori, che richiedono ancora ai propri utenti di recarsi in una concessionaria per eseguire gli aggiornamenti software della propria vettura, Jaguar e Land Rover distribuiranno questo aggiornamento via OTA. L’assistente Alexa sarà utilizzabile senza la necessità di uno smartphone e sarà in grado di svolgere diverse funzioni quali riprodurre musica, avviare la navigazione verso i punti di interesse, leggere le notizie, dare informazioni sul meteo, accendere il climatizzatore oppure bloccare/sbloccare il veicolo grazie alle nuove funzionalità remote direttamente da casa.

Per utilizzare le nuove funzioni ci sarà bisogno di un abbonamento alla connettività a pagamento e un pacchetto di configurazione compatibile, non è escluso infatti che alcune vetture debbano comunque recarsi in una concessionaria per portare a termine con successo l’aggiornamento, come del resto segnalato nel comunicato stampa:

“È richiesto un abbonamento di 12 mesi. Disponibile solo nei mercati collegati. Pacchetto online per pacchetti di specifiche S e superiori. Il veicolo deve avere il sistema di infotainment Pivi Pro e un abbonamento Online Pack valido e il software deve essere aggiornato a OS3.0 o versioni successive per abilitare Alexa. I veicoli esistenti potrebbero richiedere più aggiornamenti per arrivare a OS3.0 e per alcuni proprietari ciò potrebbe richiedere una visita al rivenditore. Il software del veicolo deve essere aggiornato e “attivato” per abilitare Alexa. L’utente deve disporre di un account Amazon valido“.

Per attivare Alexa sarà sufficiente scansionare un codice QR sullo schermo, che provvederà a collegare il sistema di connettività dell’app Jaguar Land Rover InControl al proprio account Amazon. Il colosso dell’ecommerce, attraverso le parole di Christian Mentz, capo della divisione internazionale Alexa Automotive, sottolinea l’importanza di questa collaborazione con Jaguar e Land Rover dicendo che:

“I clienti di tutto il mondo interagiscono con Alexa miliardi di volte ogni settimana, rendendo la vita più facile, più produttiva e più divertente. Siamo entusiasti di offrire la stessa esperienza piacevole e conveniente ai clienti Jaguar e Land Rover e poiché Alexa è sempre più intelligente, nuove funzionalità e capacità verranno aggiunte nel tempo e fornite automaticamente ai loro veicoli“.

Il campo in cui Amazon vuole inserirsi è già parecchio affollato, tanto per fare un esempio Google Assistant su Android Automotive è già disponibile su diversi veicoli Volvo, Polestar, GMC, Lucid Air e altri in arrivo. Ciò nonostante, questo è un ottimo passo in avanti da parte di Amazon visto che in precedenza Alexa era disponibile solo come opzione vocale secondaria su alcune autovetture. La partnership, di cui vi abbiamo riportato, rappresenta solo il primo passo nei piani di Amazon per portare Alexa su sempre più veicoli.