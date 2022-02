Mancano ormai poche ore al termine della campagna promozionale Samsung Week di MediaWorld, campagna di successo che ha visto interessati un sacco di prodotti di vario genere, notebook compresi.

È questa l’ultima occasione allora per approfittare dell’ultima combo che vi proponiamo: riguarda la versione più pepata del portatile Samsung Galaxy Book che, assieme a un paio di caricabatterie Fast Charging per smartphone, permette di risparmiare parecchio. Quanto? 390 euro in meno, cioè 758,98 invece di 1148,98 euro.

L’offerta combo di Samsung Galaxy Book disponibile ancora per poche ore su MediaWorld

Entrando nei dettagli dell’offerta suddetta, sappiate che riguarda la versione di Samsung Galaxy Book con processore Intel Core i7-1165G7 con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, che di listino costa 1109 euro, scontato per poche ore a 979.

Mettendo nel carrello anche un paio di caricabatterie Samsung Wall Charger Super Fast da 25 W, che costano ciascuno 14,99 euro invece di 19,99, si arriva al minimo sindacale per ottenere i famosi 250 euro di sconto previsti per la Samsung Week di MediaWorld.

Basta dunque fare due conti per arrivare alle cifre suddette, e cioè 758,98 invece di 1148,98 euro per tutti e tre i prodotti in questione, che potete acquistare dai link a seguire:

Come anticipato, la promozione in questione durerà ancora per una manciata di ore, fino alle 23:59 di oggi, 2 febbraio 2022. Ragion per cui non c’è tempo da perdere, nemmeno se desiderate acquistare altro, i tanti prodotti tech che sono disponibili ancora in offerta da MediaWorld posti nel link qui sotto.

Tutti gli altri prodotti tech in offerta per la Samsung Week di MediaWorld

