Poco fa vi parlavamo della Samsung Week di MediaWorld, campagna promozionale che include un sacco di offerte interessanti su prodotti di vario genere, oltre a buoni sconto fino a 250 euro. Fra questi, vale la pena soffermarsi su una bella promozione combinata che permette di portarsi a casa un Samsung Galaxy Book e un SSD portatile di Samsung a un prezzaccio: 788,99 euro invece di 1200,99 euro.

Samsung Galaxy Book con SSD portatile in offerta da MediaWorld

Partiamo con ordine da Samsung Galaxy Book, un notebook da 15,6 pollici proprio niente male, di cui trovate la recensione in fondo all’articolo, che nella configurazione in questione si presenta con un processore Intel Core i7-1165G7 corredato di 16 GB di RAM e 512 GB di SSD. Grazie alla promozione Samsung Week di MediaWorld è acquistabile con un bello sconto che fa scendere il prezzo da 1109 euro a 979.

L’altro prodotto di cui sopra, è un SSD portatile, nello specifico il Samsung T5 da 500 GB con USB 3.1 e velocità di trasferimento massima pari a 540 MB/s. Grazie alla stessa promo citata costa 59,99 euro invece di 91,99.

Ciò detto, la somma dei due prodotti scontati equivale a 1038,99 euro, una cifra che permette di raggiungere il tetto minimo di spesa che, grazie alla promozione vigente fino a mercoledì prossimo, 2 febbraio, permette di ottenere uno sconto di ben 250 euro. Tutto questo si traduce in quei 788,99 euro finali che, considerando i prezzi iniziali di Samsung Galaxy Book e dell’SSD portatile pari a ben 1200,99 euro, costituiscono un’occasione da non farsi scappare

Comunque, ecco i link su cui far riferimento per approfittare di questa offerta di MediaWorld:

