A distanza di poche settimane dalla presentazione ufficiale, i nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione “Alder Lake” arrivano in Italia grazie alla nuova gamma di notebook di MSI. L’azienda ha, infatti, avviato la commercializzazione di diversi notebook da gaming che includono, tra le specifiche, i processori Alder Lake con cui Intel ha registrato un netto passo in avanti in termini di performance rispetto all’undicesima generazione. Diversi laptop, con schede video NVIDIA, sono già acquistabili su Amazon. Vediamo tutti i dettagli sulla nuova gamma di notebook MSI con Intel Alder Lake già disponibile in Italia.

MSI porta in Italia i processori Intel Core di dodicesima generazione “Alder Lake” con la sua nuova gamma di notebook. Sono già disponibili in pronta consegna su Amazon diversi laptop dotati dei nuovi processori i7-12700H e i9-12900HK. Da segnalare la possibilità di abbinare le nuove CPU Alder Lake con le schede video RTX di NVIDIA tra cui spicca la RTX 3080 Ti.

La nuova gamma MSI parte da 1.499 euro arrivando fino ad oltre 4.000 euro. In questo modo, l’azienda, vero e proprio punto di riferimento del mercato dei laptop da gaming, punta ad offrire agli utenti la possibilità di scegliere il notebook più in linea con le proprie esigenze e, soprattutto, con il proprio budget. La disponibilità è, per il momento, ancora limitata a poche varianti ma, già nel corso delle prossime settimane, sono in arrivo ulteriori varianti che andranno a completare l’offerta di notebook Alder Lake di MSI.

Tra i notebook disponibili troviamo il nuovo MSI Katana GF66 12UC-075IT che propone un display da 15.6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz, processore i7-12700H, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e scheda video Nvidia RTX 3050 4GB. Il prezzo è di 1.499 euro e le consegne sono previste per il 15 marzo. Da segnalare anche MSI Pulse GL76 12UEK-051IT con display da 17.3 pollici, con risoluzione Full HD e refresh rate da 144 Hz, processore i7-12700H, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e scheda video RTX 3060 6GB che viene proposto al prezzo di 1.999 euro.

Da segnalare anche il Raider GE66 12UGS-227IT che propone il processore i7 supportato da 32 GB di RAM e dalla RTX 3070 Ti con anche 1 TB di SSD e display da 15.6 pollici Full HD con refresh rate da 360 Hz. Il prezzo è di 2,999 euro. Già disponibile (con consegna in pochi giorni) il nuovo MSI Raider GE66 12UHS-223IT con processore i9-12900HK, display da 15.6 pollici con risoluzione UHD e refresh rate di 120 Hz, 32 GB di RAM, 2 TB di SSD e scheda video RTX 3080Ti. Il prezzo è di 4.499 euro.

Per tutti i nuovi notebook MSI con Intel Alder Lake già ordinabili (o prenotabili) su Amazon Italia è possibile fare riferimento al link qui di sotto. Alcuni modelli sono disponibili con consegna già nel mese di febbraio mentre per altri sarà necessario attendere il prossimo mese di marzo.

