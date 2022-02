I notebook da gaming sono sempre fra i prodotti più gettonati negli ultimi mesi, sia per il fatto di avere potenza da vendere sempre a portata di mano, sia per la scarsità di schede video Desktop che obbligano a rimandare la configurazione PC dei sogni. Dispositivi presi letteralmente d’assalto ad esempio su Amazon dove terminano nel giro di poche ore.

Se dunque non siete riusciti ancora ad accaparrarvene uno in quel periodo avete ancora un’opportunità, forse ancora più ghiotta, di acquistare un buon notebook per giocare. Ne abbiamo selezionati ben 3 disponibili tutti a un prezzo davvero niente male.

Tre notebook da Gaming da acquistare

Il più economico con RTX3050, MSI Katana GF66

La prima scelta, per chi ha un budget contenuto, è l’ottimo MSI Katana GF66 un notebook carrozzato con processore Intel® Core™ I7-11800H (2.3 GHz – 24 MB L3), SSD da 512 GB, memoria RAM da 8 GB, connettività WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 e soprattutto scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB dedicati. Il display è da 15.6” a tecnologia LCD e risoluzione Full HD mentre il sistema operativo Windows 10 Home.

Il suo prezzo attuale è di 1249 Euro su Amazon invece di 1399 Euro.

Il più aggressivo con RTX3060: MSI Creator Z16

L’alternativa con RTX 3060 è MSI Creator Z16 che ha una marcia in più garantita dal processore Intel Core i7-11800H. È poi dotato di un SSD da 1 TB M2 PCIe 4.0 e ben 32 GB di memoria RAM. Anche in questo caso lo schermo è bello ampio ovvero 16” QHD a 120Hz mentre la connettività è completa con WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.1. Come dicevamo la scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3060, 6 GB dedicata.

Il suo prezzo di listino è 2899 Euro ma grazie all’offerta in pagina su Amazon.it potete acquistarlo a 2399 Euro.

Il più potente con RTX3070: MSI Creator 17

Se avete l’opportunità di spendere la cifra che volete, questa è la scelta numero uno è MSI Creator 17.

Al suo interno gira il processore Intel® Core™ I7-11800H affiancato da un SSD da 1 TB M.e PCIe 4.0, memoria RAM da 32 GB e connettività WiFi 6E. Punto forte ovviamente la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB dedicati. Il display invece è da 17” LCD UHD a 120 Hz.

Il suo prezzo è di 3099 Euro ma oggi è disponibile su Amazon.it al prezzo promozionale di 2899 Euro.

