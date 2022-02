La funzione di riempimento automatico dell’autenticazione a due fattori di Apple rende comoda l’immissione di codici di verifica inviati tramite SMS. Dal momento che gli esperti di phishing stanno sfruttando questa modalità per rubare le credenziali dei malcapitati utenti, il colosso di Cupertino ora blocca il riempimento automatico se non vengono soddisfatte determinate condizioni.

L’autenticazione a due fattori di Apple potrebbe bloccare il riempimento automatico

Per contrastare i tentativi di phishing, Apple sta chiedendo alle aziende di inviare codici SMS in un nuovo formato più sicuro, in modo che i dispositivi offrano la compilazione automatica di un codice di verifica solo se i domini corrispondono.

Ad esempio, se il sito afferma di essere apple.com, ma il collegamento è diverso, non verrà offerta l’opzione di riempimento automatico.

Il nuovo formato è iniziato a circolare dalla fine dell’anno scorso e oltre al codice include una nuova riga con il dominio.

Anche se non si tratta di una soluzione a prova di bomba, almeno dovrebbe far insospettire l’utente, benché gli SMS non siano una forma sicura di autenticazione a due fattori ed è preferibile utilizzare i generatori di codice che sono più efficaci.

Se ricevete un codice di verifica SMS e non viene offerto il riempimento automatico è consigliato prestare attenzione al nome di dominio. In generale è più sicuro usare i propri segnalibri o digitare gli URL invece di toccare o cliccare direttamente sui link.

