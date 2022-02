Da tempo, il piano Premium di Google One include la possibilità di utilizzare una VPN per dispositivi Android. Con l’inizio del mese di febbraio, però, Google ha avviato un’integrazione dei contenuti inclusi in questo piano che metterà a disposizione l’utilizzo della VPN anche per iPhone permettendo, quindi, anche agli utenti dei dispositivi Apple di poter sfruttare questa funzionalità che va a sommarsi a tutti i vantaggi disponibili nel piano di Google One. Vediamo i dettagli completi.

La VPN di Google One arriva anche su iOS

Google metterà a disposizione degli utenti iPhone che attivano il piano Premium di Google One la possibilità di utilizzare una VPN per navigare con i propri dispositivi. In precedenza, tale opportunità era riservata ai possessori di un dispositivo Android ma, in queste ore, Google sta ha iniziato il rilascio della nuova funzionalità anche per iOS. Si tratta di una nuova funzionalità in più che non comporta modifiche al costo del piano e che dovrebbe essere aggiunta anche a chi ha già attivato la versione Premium di Google One.

Per utilizzare la VPN è necessario scaricare l‘app di Google One e attivare il piano Premium del servizio. Una volta che la nuova funzione sarà stata rilasciata su scala globale, gli utenti iPhone troveranno l’opzione per attivare la VPN direttamente dalla schermata principale dell’app. Al momento, collegandosi alla versione italiana del sito ufficiale di Google One non è ancora comparsa l’indicazione che conferma la presenza della VPN per iOS. Maggiori dettagli potrebbero arrivare già nelle prossime ore.

Ricordiamo che il piano Premium di Google One presenta un costo di 9,99 euro al mese con possibilità di attivare la fatturazione annuale anticipata per beneficiare di uno sconto del 17% (il costo annuale è di 99,99 euro). Il piano in questione mette a disposizione 2 TB di spazio d’archiviazione in cloud con possibilità di condivisione con un massimo di 5 persone. Gli altri due piani a pagamento, Basic e Standard, non includono la possibilità di utilizzo della VPN.

Google, in passato, ha anticipato l’arrivo della sua VPN (disponibile in 18 Paesi, Italia compresa) anche su altri sistemi operativo oltre ad iOS (e Android dove è già disponibile da tempo). In futuro, infatti, il servizio sarà disponibile, sempre per chi ha attivato il piano Premium molto probabilmente, anche tramite dispositivi Windows e macOS. Per il momento, però, non ci sono tempistiche in merito al rilascio di questo aggiornamento.

Leggi anche: NordVPN: è davvero la migliore in commercio? Tutte le risposte nella nostra recensione