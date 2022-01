Nonostante alcuni problemi iniziali, pare che il rilascio di Windows 11 sia stato un vero e proprio successo per Microsoft e il nuovo report di AdDuplex relativo alla diffusione delle varie versioni del sistema operativo del colosso di Redmond a gennaio 2022 non fa altro che confermarcelo.

Stando a quanto si apprende da tale report, infatti, rispetto a novembre 2021 Windows 11 ha almeno raddoppiato la propria quota di market share, arrivando così alla fine di gennaio a vantare una quota pari al 16,1%.

Ecco le versioni di Windows più usate a gennaio 2022

Il report di AdDuplex si basa su circa 60.000 PC (quindi un campione non particolarmente grande) e ci presenta una situazione che vede al comando Windows 10 M21U (21H1) con il 28,6% di market share, seguito da Windows 10 O20U (20H2) con il 26,3%.

E Windows 11, nonostante sia disponibile solo da qualche mese, è già in terza posizione con il 16,1% mentre al quarto posto troviamo Windows 10 N21U (21H2) con il 12,1% di market share.

Così come viene messo in evidenza dallo staff di AdDuplex, se Windows 11 ha quasi raddoppiato la sua quota di mercato negli ultimi due mesi, nel medesimo periodo Windows 10 21H2 è riuscito addirittura a triplicarla.

E dato che molti PC meno recenti non potranno essere aggiornati a Windows 11, sarà interessante vedere come questi numeri evolveranno nel corso dei prossimi mesi.

Una cosa, ad ogni modo, pare essere già certa: Windows 11 ha riscosso un successo più che positivo (probabilmente al di sopra delle aspettative del colosso di Redmond) e la sua diffusione è stata molto più rapida del previsto (tanto che, a dire di Microsoft, gli utenti stanno effettuando l’aggiornamento a Windows 11 due volte più velocemente rispetto a Windows 10).

Inoltre, sempre a dire del team del colosso di Redmond, gli utenti stanno apprezzando in modo particolare la nuova versione del sistema operativo dell’azienda, aspetto non di secondaria importanza e che fa ben sperare l’azienda per i prossimi mesi.

