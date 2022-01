Ieri, tramite un post su Twitter, Google Cloud ha annunciato la nascita di un Digital Assets Team dedicato allo sviluppo di prodotti basati su blockchain. Compito del nuovo team sarà quello di lavorare a stretto contatto con sviluppatori, exchange e altre compagnie il cui lavoro ruota intorno alla blockchain. Aziende del calibro di Hedera, Theta Labs e Dapper Labs si sono già affidate a Google Cloud grazie alla flessibilità, scalabilità e sicurezza della piattaforma.

Google Cloud e lo sviluppo di soluzioni blockchain per il futuro

Il team è stato creato per dare risposta alle esigenze sempre più sofisticate delle aziende che operano nei servizi blockchain, i quali si espandono al di fuori degli ambiti DeFi (Decentralized Finance) e criptovalute. Cresce quindi la necessità di appoggiarsi ad una struttura di rete che sia scalabile e dinamica, e Google sembra avere la formula giusta per attrarre i clienti che puntano a creare oggi qualcosa di unico che possa diventare di larga diffusione domani. Tra gli obiettivi a breve e lungo termine del Digital Assets Team troviamo:

la fornitura di nodi hosting dedicati e nodi per remote procedure call (RPC), in grado di attrarre sviluppatori interessati alla creazione di tool su base blockchain;

validazione di strumenti blockchain semplificata per i clienti, i quali potranno disporre di soluzioni rapide attivabili con un singolo click;

partecipazione nelle procedure di validazione nodi e on-chain governance di aziende partner selezionate, come quelle citate in apertura.

We're launching a new, dedicated Digital Asset Team to help underpin the #blockchain ecosystems of tomorrow. Whether you're implementing blockchain strategies or blockchain-native, you can rely on our scalable, secure and sustainable infrastructure ↓ https://t.co/YirBzA0sPe — Google Cloud (@googlecloud) January 27, 2022

Il post sul blog ufficiale di Google Cloud è scritto da Yolande Piazza, vicepresidente della divisione Financial Services, la quale dichiara che “la tecnologia blockchain sta producendo enorme innovazione e creazione di valore per utenti finali e business in tutto il mondo“. Il nuovo team permetterà ai clienti di moltiplicare il risultato degli sforzi di chi sta emergendo in questo settore, fornendo gli strumenti per affrontare le sfide che l’ecosistema blockchain porrà in futuro.

I vantaggi delle soluzioni Google Cloud

Il vantaggio principale per le aziende che si affidano a Google Cloud per lo sviluppo di soluzioni blockchain è nell’integrazione con l’ecosistema di prodotti Google, estendendo al tempo stesso il supporto per i pagamenti tramite criptovalute. I server di Google ospiteranno anche l’intera cronologia delle transazioni per le criptovalute Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Dash, Zcash, Theta, Litecoin, Hedera Hashgraph, Polygon, Band Protocolo, XRP e Dogecoin – la moneta più amata da Elon Musk che da qualche giorno può essere usata anche per acquistare una Tesla.

È innegabile che il fascino del Web3 e di una visione decentralizzata di Internet – i cui principi sono stati convogliati alla perfezione in Opera Crypto Browser – con la tecnologia blockchain a sostenere campi di applicazioni che sembrano come limite la fantasia, stiano spingendo compagnie e utenti finali a interessarsi sempre più a settori come DeFi, NFT, criptovalute e metaverso. Se vi sembrano termini astrusi o poco familiari date un’occhiata alla nostra guida alle tendenze del mondo tech nel 2022.

Con il presagio di poter perdere la sua attuale posizione dominante e centralizzata, l’azienda di Mountain View si sta attivando per capitalizzare su quelli che saranno i protagonisti del domani. Non importa quanto potrà essere decentralizzato il World Wide Web di domani, se le soluzioni utilizzate sfrutteranno la potente piattaforma di Google Cloud.

